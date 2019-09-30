تكنولوجيا: شاومي تنفي رسمياً أي خطط لإطلاق هاتف Mi Mix 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة شاومي تصريحات رسمية اليوم تنفي فيها أي خطط لإطلاق هاتف Mi Mix 4 الذي أشير إلى أنه ينطلق بميزة دعم شبكات 5G.

أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى أن شاومي ستقدم هاتف Mi Mix 4 بميزة دعم شبكات الجيل الخامس في فعاليات مؤتمر الشركة الذي عقد مؤخراً، إلا أن شاومي قدمت هاتف Mi 9 Pro 5G مع نموذج لهاتف بشاشة منحنية بالكامل يعرف بهاتف Mi Mix Alpha.

رداً على بعض التساؤلات التي وجهت لشركة شاومي في صفحتها الرسمية على Weibo، حول إصدارات الشركة المرتقبة وحقيقة خطط الشركة حول إطلاق هاتف Mi Mix 4 5G، أكدت شاومي في تصريحات رسمية على أن الشركة ليس لديها أي خطط لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Mi Mix.

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وتقدم شركة شاومي الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية المميزة بالتصميم والتقنية الغير تقليدية في سلسلة هواتف Mi Mix، حيث جاء الإصدار الأول Mi Mix بتصميم بدون إطارات في ثلاثة إتجاهات، بينما انطلق هاتف Mi Mix 3 بالتصميم المنزلق، أيضاً قدمت الشركة Mi Mix Alpha مؤخراً بالتصميم المنحني بالكامل في الشاشة مع أبعاد أكثر من 100%، حيث ينطلق الهاتف في إصدار محدود خلال شهر ديسمبر بسعر 2800 دولار.

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