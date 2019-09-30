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ظاهرة فلكية قد تُغرق الأرض في ظلام دامس لمدة أسبوع

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الموجز   

كشف العلماء عن بعض الاستنتاجات التي من الممكن أن تغرق الأرض في ظلام دامس لمدة أسبوع كامل. 

وبحسب موقع "وان"، فإن العلماء راقبوا الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، ووفقاً لذلك فإن الظلام قد يسود الأرض لمدة 6 أيام بسبب "عاصفة شمسية" هائلة.

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وأوضح الموقع أن تلك الظاهرت تحدث مرة واحدة كل 250 سنة، ومن المتوقع أن تحدث في ديسمبر المقبل، حيث يمكنها أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، وسيكون سبب العاصفة المغناطيسية" وهو إطلاق البلازما من البقعة "AR2192".

إضافة إلى ذلك، فإن سكان مختلف البلدان سيتمكنون من رؤية الشفق القطبي، وكذلك كواجهة أطول ليل. كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة.

وأشار الموقع إلى أن مدة العاصفة ستكون نحو ستة أيام، محذرة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الامتناع عن بذل جهد بدني مفرط.

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