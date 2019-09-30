شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تستخدم شاشات LCD فى أجهزة أيباد وماك بوك المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما كانت شركة أبل تتباهى بشاشاتها LCD IPS في أجهزة ماك بوك وآيباد منذ عدة سنوات مضت، لكن يبدو أن الشركة ستترك قريباً ذلك النوع من الشاشات لتقدم ترقية كبيرة لكل من خطي الأجهزة، بنوع جديد من الشاشات وهو Mini LED.

وبحسب موقع TOI الهندى، فلم تظهر مثل هذه الشاشات في الأجهزة الرئيسية حتى الآن، لكن من المنتظر أن تظهر في الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية، ونقلا عن محلل شهير Ming-Chi Kuo، ذكر تقرير لموقع Macrumours أن أبل قد تبدأ في استخدام شاشات Mini LED في MacBooks وiPads في أقرب وقت من العام المقبل.

ومع ذلك، هذا فقط في مرحلة التخطيط ولم يتم تأكيد أي شيء في هذه المرحلة، ويضيف كو أنه من المفترض أن تحتوي أجهزة iPad وMacBookإصدارات 2020 و2021 على 10000 نقطة LED في شاشات العرض.

ويقول كو أيضًا أن أجهزة MacBook وiPad المزودة بشاشة عرض LED صغيرة ستكون "متطورة" بسبب تكلفة الشاشات، ومع ذلك، لم يتم تحديد النطاق السعري، لكن يقال إن الخيار الأول لشركة أبل هو خيار شاشات Mini LED لأنه سيحل مشاكل "الاحتراق" التي تحدث عادةً بمرور الوقت مع شاشات OLED.