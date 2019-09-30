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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي لدفع الإصدار التجريبي من واجهة EMUI 10 لمجموعة جديدة من إصدارات الشركة، وقد كشفت هواوي عن قائمة بالإصدارات المقرر دقع الإصدار التجريبي إليها والتي تشمل 33 هاتف مع بعض الأجهزة اللوحية.
تشمل القائمة الجديدة من إصدارات الشركة المقرر تحديثها بالإصدار التجريبي من EMUI 10 كل من هواتف هواوي وHonor معاً، إلى جانب اثنان من أجهزة هواوي اللوحية، على أن يتم دفع التحديث بين شهري أكتوبر وحتى شهر ديسمبر.
هواتف هواوي المقرر تحديثها بالإصدار التجريبي المفتوح من EMUI 10
- هواتف P30 وP30 Pro في منتصف شهر أكتوبر
- Mate 20 وMate 20 Pro وMate 20X 4G وأيضاً Mate 20 RS Porsche في نهاية شهر أكتوبر
- Honor 20 وHonor 20 Pro وHonor V20 وHonor Magic 2 في نهاية شهر أكتوبر
- هاتف Enjoy 8s وP Smart+ 2019 في منتصف شهر نوفمبر
- Honor 10 Youth Edition وHonor Honor 20i في منتصف شهر نوفمبر
- هاتف Mate 10 وMate 10 Pro وMate 10 Porsche وأيضاً Mate RS Porsche في نهاية شهر نوفمبر
هواتف هواوي المقرر تحديثها بالإصدار التجريبي المغلق من EMUI 10
- هاتف هواوي nova 4e و Mate 20 Lite وEnjoy 10 Plus في بداية شهر أكتوبر
- هواوي P20 وP20 Pro في نهاية شهر أكتوبر
- Mate 20X 5G في بداية شهر نوفمبر
- Nova 5 Pro في منتصف نوفمبر
- جهاز هواوي اللوحي Tab M6 8.4 وTab M6 10.8 في منتصف شهر نوفمبر
- nova 4 نهاية شهر نوفمبر
- Honor 10 و Honor V10 و Honor 8X في نهاية شهر نوفمبر
- Honor 9X وHonor 9X Pro في منتصف شهر ديسمبر
يذكر أن جدول هواوي الزمني لدفع التحديثات نشر رسمياً على Weibo، كما أشارت هواوي أن هذه القائمة هي قائمة أولية، على أن تضيف مزيد من إصدارات الشركة خلال الأشهر المقبلة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تقدم الإصدار التجريبي من EMUI 10 قريباً لعدد 33 من هواتف وأجهزة الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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