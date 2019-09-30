Sony تطور بالفعل هاتفها الرائد المقبل، وسيضم المعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لوسائل الإعلام اليابانية، يبدو أن شركة Sony تعمل على هاتف رائد جديد، وهو الهاتف الذي قيل الآن بأنه سيأتي مع خليفة المعالجين Snapdragon 855 و +Snapdragon 855. ظهر أول دليل على وجود هذا المعالج في خادم الشركة المسؤول عن توزيع التحديثات.

هذا المعالج الرائد الجديد يحمل الإسم الرمزي SM8250 ويُعتقد على نطاق واسع أن هذا هو المعالج نفسه الذي يُطلق عليه حاليًا إسم Snpadragon 865. وهناك أيضًا إشاعة تشير إلى أن هذا المعالج سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم مودم 5G مدمج، والأخرى تضم مودم 4G. تمامًا، كما فعلت شركة Huawei مع معالجها الرائد الجديد HiSilicon Kirin 990.

قد يكون من المنطقي بالنسبة لشركة كوالكم أن تقدم نسختين مختلفتين من المعالج Snapdragon 865، لأن شبكات الجيل الخامس 5G لا تزال جديدة على الساحة ولا يريد الجميع أن يتبنوا هذه التكنولوجيا مبكرًا. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة Sony ستقوم بإطلاق هاتفها الرائد القادم في نسختين، ولكن من الآمن أن نفترض بأنها ستقوم بذلك. وبناء على عادات Sony في الماضي، فمن المرجح أن نرى الهاتف الرائد المقبل لشركة Sony في أوائل العام المقبل، وعلى الأغلب في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في مدينة برشلونة الإسبانية في أوائل العام المقبل.