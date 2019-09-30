هواتف iPhone المستقبلية قد تحصل على شعار LED مضيء

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لبراءة إختراع جديدة تم تسجيلها من قبل شركة آبل، قد تحصل هواتف iPhone في المستقبل على ضوء LED للاشعارات والذي سيعمل أيضًا كشعار آبل.
تصف براءة الإختراع طبقة شفافة على ظهر الهاتف الذكي مع زخرفة قابلة للضبط من خلال طبقة شفافة تغير مظهر الضوء الذي يخرج من الشعار. هناك أيضًا دائرة تحكم يمكنها ضبط المظهر إستجابة لحدث مثل مكالمة أو إشعار تم تفويته.
من المثير للإهتمام أن نرى هذه الميزة يتم إحياؤها بعد إزالتها من حواسيب MacBook. كما يتذكر البعض منكم، فقد كان شعار آبل يضيء على حواسيب MacBook المحمولة. وبطبيعة الحال، ضع في إعتبارك أن هذه مجرد براءة إختراع وليس هناك ما يضمن أنها ستشق طريقها إلى هواتف iPhone.
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