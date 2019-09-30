شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشارقة تستعرض تطبيقات رقمية جديدة فى جيتكس .. والكشف عن عدد من المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة عن مشاركة 33 دائرة وجهة حكومية تابعة لإمارة الشارقة في «معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، تستعرض خلالها أحدث التطورات التقنية والذكية ودعم التحول الرقمي وتطوير آليات وأنظمة العمل في الجهات الحكومية في الشارقة.

وسيشهد جناح حكومة الشارقة هذا العام استعراض الجهات المشاركة عدداً كبيراً من الإطلاقات والمشاريع الجديدة التي ستسهم بشكل مباشر في تطوير جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية لتحقيق رضا المتعاملين وتيسير كل جوانب الحياة الرقمية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة إن مشاركة دائرة الحكومة الإلكترونية في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 تشكل فرصة متجددة لإلقاء الضوء على أبرز الإنجازات التي حققناها في مجال التحول الرقمي.

وأضاف أن مكانة الشارقة والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة يضفيان مزيداً من المسئولية على دائرة الحكومة الإلكترونية، ومشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 تعد التزاماً منا بتقديم خدمات إلكترونية ابتكارية بأيدٍ وكوادر مؤهلة وأنظمة تقنية متطورة لدعم مسيرة التنمية في الإمارة.

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وفي نفس السياق من المنتظر أن تستعرض شركة بولي للاتصالات خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية عدداً من حلولها الموحدة والمتينة للتواصل الإنساني الشامل لمختلف أنواع أماكن العمل، وتشمل مشاركة بولي الحلول في مختلف مجالات الاتصال الموحد للأفراد والمجموعات.

وقال باول كلارك، المدير التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "بولي": "تساهم أساليب العمل المتجددة والمكاتب المفتوحة في إحداث تطورات هائلة غير مسبوقة في مكان العمل، إلا أن كل تطور كبير يحمل معه عدداً من المساوئ.

فقد وفرت التكنولوجيا للشركات إمكانات للتوسع السريع والتفوق على المنافسين، كما أن عدداً من عملاء بولي تمكنوا من تزويد موظفيهم بحلول للتغلب على الفوضى بحيث يمكنهم إنجاز المزيد والشعور بالرضا والراحة خلال العمل سواء كانوا في غرفة اجتماعات أو أثناء التنقل أو العمل على مكاتبهم.

فاستخدام تقنيات الاتصالات الموحدة يدعم الإنجاز في مكان العمل سواء كان مركز اتصال كثير الانشغال والضجة أو قاعة اجتماعات كبرى أو حتى تطبيقاً سحابياً للاجتماعات".