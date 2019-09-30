شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لا أؤمن بوجود كائنات فضائية على الكواكب الأخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون ماسك رئيس شركة SpaceX، إنه لا يؤمن بوجود مخلوقات وكائنات فضائية، على الكواكب الأخرى فى مجرتنا الشمسية، حسب روسيا اليوم.
وأضاف ماسك، خلال فعالية فى ساحة الإطلاق بأمريكا، حيث تم تثبيت أول نموذج مجمع بالكامل من الصاروخ Starship: "على حد علمى، نحن البشر، المخلوقات العاقلة الوحيدة فى الكون، قد توجد حياة هناك، ولكننا لم نشاهد قط أى دلائل على وجودها، من جانبى، أنا لم أشاهد، أى علامات تدل على وجود الكائنات الفضائية الأخرى".
واستهزأ بالأخبار، التى تزعم بوجود كائنات فضائية، فى قبضة الجيش الأمريكى فى ما يسمى بالمنطقة 51.
فى الوقت نفسه ، أشار ماسك إلى أن الجنس البشرى "لم يعد لديه سوى 700 مليون سنة" لينقذ نفسه ويهرب من الأرض، قبل أن تدمرها الشمس، ودعا إلى غزو الفضاء والكواكب الأخرى.
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