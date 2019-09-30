تكنولوجيا: هاتف Realme X2 Pro يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 855 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات اليوم على خطط Realme لإطلاق هاتف Realme X2 Pro قريباً على أن ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus.

كشفت شركة Realme رسمياً عن هاتف Realme X2 خلال الأسبوع الماضي والذي جاء بمعالج Snapdragon 730G، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار Pro من الهاتف.

نشر Xu Qi من شركة Realme على Weibo بعض التفاصيل الجديدة عن هاتف Realme X2 Pro، حيث يعد أول إصدار للشركة يأتي بمعالج Snapdragon 855 Plus، ويعرف الهاتف الآن برمز Super Warrior.

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كما أكد Xu Qi Chase على أن الهاتف المرتقب يعد خطوة جديدة للشركة للمنافسة في سوق الهواتف المميزة، كما أضاف أن الشركة تستهدف جذب قطاع أكبر من المستخدمين من الشباب لإصداراتها القادمة من الهواتف الذكية.

يذكر أن الشركة لم توضح حتى الآن مستوى تسعير إصدارها المميز الجديد مع معالج Snapdragon 855 Plus، حيث من المتوقع أن يؤدي معالج كوالكوم إلى رفع مستوى تسعير الهاتف، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل ومواصفات هاتف Realme X2 Pro.

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