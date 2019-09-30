فاطمة أيت طالب - دبي - قد تواجه شركة Huawei مشكلة في تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل على هواتفها الذكية، ولكن قسم البحث والتطوير التابع لها لا يزال يعمل بكامل طاقته. لقد أبلغناكم بالفعل أن الهاتف Honor V30 المُرتقب سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن التسريب الأخير القادم من الصين، يمنحنا نظرة سريعة على ما يمكن توقعه.
ووفقا لبعض المطلعين، سيضم الهاتف Honor V30 شاشة تضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى، تمامًا مثل الهاتف Honor V20، ولكن هذه المرة سيحتوي الهاتف Honor V30 على ثقبين من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة.
يبدو أن الشاشة تحتوي على حواف منحنية قليلاً، مع بقاء الحواف الجانبية مرئية، وهو ما يمثل أيضًا تحسنًا طفيفًا عن الهاتف Honor View 20 الذي كان يحتوي على شاشة مسطحة تمامًا. يبدو أن الذقن أرق من الطراز السابق، في حين أن الجزء العلوي لا يترك عمليًا أي مساحة لمكبر الصوت على الإطلاق، مما يعني أنه سيشق طريقه إلى الإطار الفعلي.
عادة ما تُطلق شركة Honor سلسلة هواتف Huawei V Series الخاصة بها في أواخر العام، لذلك يجب أن ننتظر لشهر واحد على الأقل قبل أن نسمع المزيد من التفاصيل حول الهاتف Honor V30 وما إذا كان سيصل إلى السوق العالمي تحت إسم Honor View 30. في الوقت الراهن، تراهن شركة جوجل على الهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro، وكلاهما يأتيان مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، على عكس الهواتف الرائدة الحالية للشركة الأم، Huawei.
كانت هذه تفاصيل خبر Honor تستعد لإطلاق الهاتف Honor V30 5G مع شاشة تمتاز بثقب على مستوى الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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