شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر: ثلاثة ثقوب سوداء على وشك الاصطدام ببعضها البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من أن ثلاثة ثقوب سوداء على وشك التصادم معًا فى تصادم ذى أبعاد ملحمية، حيث اكتشف علماء الفلك ثلاثة ثقوب سوداء ضخمة للغاية يبدو أنها متجهة إلى الاصطدام ببعضها البعض، وسيكون هذا حدثًا "عملاقًا" يتسبب فى انفجار هائل للطاقة ويمكن أن يؤدى إلى اندماج اثنين من العمالقة معا.

وبحسب موقع metro البريطانى، فلا يزال فهم البشر لما يحدث عندما تتصادم الثقوب السوداء محدود، فمن المعروف أن الثقوب السوداء الهائلة تكمن فى وسط المجرات، لكن لا يمكنها أن تشرح تمامًا كيف تندمج لتشكل وحوشًا أكبر.

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ليس من الواضح كيف تغلبت العملاقة على ظاهرة تسمى "مشكلة بارسك النهائية" التى تصف كيف تقترب الثقوب الفائقة فى بعضها البعض ولكنها لا تندمج، ومن الممكن أن يساعد وجود ثقب ثالث فى جمع الزوج الآخر معًا، فيما قال ريان فايفل من جامعة جورج ماسون فى فيرفاكس، فرجينيا ، أول مؤلف لورقة جديدة: "كنا نبحث فقط عن أزواج من الثقوب السوداء فى ذلك الوقت ، ومع ذلك ، من خلال تقنية الاختيار لدينا، عثرنا على هذا النظام المذهل".

وأضاف "هذا هو أقوى دليل حتى الآن على مثل هذا النظام الثلاثى للتغذية النشطة الثقوب السوداء الفائقة الكتلة." ويعرف النظام باسم SDSS J084905.51 + 111447.2 .

وقالت الباحثة Shobita Satyapal :"الثقوب السوداء المزدوجة والثلاثية نادرة للغاية ، لكن هذه الأنظمة هى فى الواقع نتيجة طبيعية لعمليات الاندماج فى المجرات ، والتى نعتقد أنها كيف تنمو وتطور المجرات."