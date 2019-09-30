تكنولوجيا: LG تستهدف اللاعبين بهاتف G8X ThinQ المميز بالشاشة المزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة LG قد أعلنت عن هاتف G8X ThinQ بالشاشة المزدوجة مؤخراً، واليوم أصدرت الشركة بيان رسمي تؤكد فيه على أن هذا الإصدار يأتي ليدعم المستخدمين في الألعاب بشكل خاص.

تتجه الكثير من الشركات في الفترة الأخيرة لإطلاق إصدارات مخصصة للألعاب من الهواتف الذكية، ولقد قدمت LG تصريحات جديدة حول هاتف G8X ThinQ تسلط فيها الضوء على مميزات هاتفها الجديد الذي يأتي لدعم اللاعبين بشكل خاص.

مع إنطلاق خدمات بث الألعاب الجديدة Apple Arcade، وGoogle Play Pass، تتجه الكثير من الشركات للإهتمام بشكل أكبر بالهواتف المخصصة للألعاب، ولقد أوضحت LG مميزات هاتفها الجديد G8X ThinQ بالشاشة المزدوجة في دعم اللاعبين مؤخراً.

وينطلق هاتف G8X ThinQ رسمياً إلى الأسواق الشهر المقبل، حيث أكدت الشركة على أن الهاتف سيدعم اللاعبين بمنصة ألعاب مميزة، حيث يضم مميزات وتحسينات تدعم تجربة مثالية للاعبين.

وتأتي بعض المواصفات الرئيسي في هاتف G8X ThinQ لدعم الألعاب بشكل خاص ومنها Game Pad قابلة للتخصيص في الهاتف، والتي تأتي مع شاشة الهاتف، كما تأتي الشاشة المزدوجة في الهاتف لدعم ميزة التحكم باللمس بشكل كامل كوحدة تحكم في الألعاب، ويمكن أيضاً أن تدعم تخصيص تكونيات مختلفة للألعاب.

أيضاً يأتي تطبيق لانشر الألعاب في هاتف G8X ThinQ مع الشاشة المزدوجة ببعض الإختصارات لإطلاق سريع لتطبيق اليوتيوب وقنوات الألعاب، كما تدعم الشاشة المزدوجة في هاتف LG G8X ThinQ تجربة ألعاب مميزة يمكن للمستخدم فيها أن يحصل على بعض الدعم من الأصدقاء لتحسين مهارات الألعاب قيد التشغيل دون الحاجة لتوقيف اللعبة.

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كما يمكن للشاشة المزدوجة أن تدعم تلقي المستخدم للإشعارات دون إنقطاع تجربة الألعاب، من جانب أخر تأتي الشاشة بإختيارات للتخصيص تعمل على رفع سطوع الشاشة في المناطق المظلمة في الألعاب.

LG تقدم هاتف G8X ThinQ أيضاً باثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 1.2W في نهاية الشاشات، مع تقنية 32-bit Hi-Fi Quad DAC، وصوتيات Meridian، لدعم صوتيات متعددة الأبعاد، مع تجربة صوتية غامرة في الألعاب تتفاعل بشكل جيد في الألعاب القتالية.

يذكر أن هاتف G8X ThinQ يأتي بمعالج Snapdragon 855، ومن المقرر أن يصل إلى الأسواق بدءاً من الشهر المقبل.

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