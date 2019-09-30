Xiaomi تؤكد رسميًا عدم قدوم الهاتف Xiaomi Mi Mix 4

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما عقدت شركة Xiaomi مؤتمرها الصحفي في الأسبوع الماضي، توقعنا جميعًا أن تقوم الشركة بالكشف عن الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 جنبًا إلى جنب مع الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G. حسنًا، لقد فاجأت شركة Xiaomi الجميع وقامت بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha فقط مع تصميم فريد من نوعه يستند على شاشة تلتف حوف الإطار.

ظل بعض المسربين يوحون إلى أن الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 لا يزال قادمًا، بينما إستمر البعض في التوجه إلى المدراء التنفيذيين في الشركة الصينية لطرح المزيد من الأسئلة حول الهاتف، لذلك لجأ مسؤول تنفيذي في شركة Xiaomi إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتوضيح الموقف.

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قال مدير ترويج المنتجات في شركة Xiaomi مباشرة أنه لا يوجد سوى الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha وليس هناك هاتف Xiaomi Mi Mix آخر. وأضاف أنه بالنسبة إلى المعجبين الساخطين لا يوجد سوى الهاتفين اللذان تم الإعلان عنهما.

لطالما إستخدمت شركة Xiaomi سلسلة هواتف Xiaomi Mi Mix Series لإستعراض التكنولوجيات المتقدمة الجديدة. في الجيل الأول من الهاتف Xiaomi Mi Mix قامت الشركة بإستخدام شاشة بإطار نحيف في الجوانب الثلاثة ومكبر للصوت يعمل من خلال تمرير الصوت عبر العظام، وفي الجيل الثالث قامت الشركة بإستخدام تصميم الشاشة القابلة للسحب. وليس من المفاجئ أن يكون الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha بمثابة ثورة أيضًا بفضل الكاميرا الفريدة التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل والشاشة التي تغطي 180% من الجهاز.

ومع ذلك، من المؤكد أن محبي التشكيلة في جميع أنحاء العالم سيخيب أملهم بسبب سعر الهاتف الجديد البالغ 2800 دولار أمريكي، مما يعني أنه لن يتمكن الكثيرون من تحمل تكاليفه. بعد كل شيء، يتيح لك الهاتف Huawei Mate X إستخدام الشاشة بأكملها أثناء فتحها. وعلاوة على ذلك، فهو يُعتبر أرخص وهو في حالة ” سيُطلق قريبًا “.