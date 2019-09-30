شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف غير iOS 13.1 من شكل "الإيموجى" على هواتف أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل تحديث iOS 13.1 مؤخرا والذى وفر العديد من المميزات بما في ذلك إعادة تصاميم العديد من الرموز التعبيرية، وتحديث المعلومات غير الدقيقة في بعض الحالات وتغيير الألوان والتصاميم لرموز تعبيرية أخرى.

وبحسب موقع macrumors الأمريكى، فكشفت Emojipedia وهي المؤسسة المسؤولة عن اعتماد الإيموجي، أن أبل قامت بتحديث نحو 24 تصميمًا من الرموز التعبيرية في iOS 13.1 ، والعديد من التحديثات الأكثر أهمية تتعلق بتعديل الحيوانات، حيث تم تعديل صور الإخطبوط على سبيل المثال، كذلك فتمتلك البعوضة الآن ستة أرجل بدلاً من خمسة أرجل كما هو الحال في الرموز التعبيرية السابقة، وهو الاكثر دقة من الناحية العلمية.

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كما غيرت شركة أبل قطع الألغاز من اللون الأزرق إلى الأخضر، وغيرت القلوب المستخدمة في الرموز التعبيرية مثل الوجه بعيون القلب، فيما تلقى عدد قليل من الرموز التعبيرية الأخرى تعديلات على التصميم لجعلها تبدو أصغر.

وتخطط شركة أبل لطرح 59 من الرموز التعبيرية الجديدة إلى نظام التشغيل iOS، لتقديم شخصيات مثل الكسلان ، والفلامنجو ، والفطائر ، والفلافل ، والظربان ، والأورانجوتان، وأكثر من ذلك، كما تشمل الوجوه الجديدة والإيماءات والظواهر القادمة التثاؤب في الوجه واليدين المعسولة والركوع والوقوف، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الرموز التعبيرية المتنوعة الأخرى.