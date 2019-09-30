تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق هاتف V30 5G بتصميم ثقب الشاشة وكاميرة سيلفي مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة هواوي في تطوير إصدارت جديدة من الهواتف الذكية من علامة Honor التجارية، حيث يأتي هاتف V30 5G خلال الفترة القادمة بتصميم ثقب الشاشة وكاميرة سيلفي مزدوجة.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط هواوي لإطلاق هاتف Honor V30 بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، واليوم تأتي أول اللمحات عن تصميم هذا الإصدار المرتقب.

وقد جاءت أحدث التسريبات اليوم من الصين لتقدم أول التفاصيل حول مواصفات هاتف هواوي المرتقب V30 5G، حيث أكد مصدر التسريبات على أن الهاتف يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يضم اثنان من المستشعرات للسيلفي.

كما كشف عن تسريبات مصورة لهاتف V30 5G تؤكد على هذا التصميم، حيث يأتي قطع كاميرة السيلفي في الجزء العلوي إلى يسار الشاشة، كما تكشف التسريبات المصورة عن تصميم منحني إلى حد ما في جانبي الشاشة، حيث تتميز الإطارات الجانبية بتصميم نحيف.

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من جانب أخر يأتي الإطار السفلي للهاتف بتصميم أكبر نسبياً، بينما يختفي الإطار العلوي من الشاشة تقريباً، لذا لن تأتي المكبرات الصوتية في الإطار العلوي للهاتف.

يذكر أن شركة Honor تقدم الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف V في وقت متأخر من نهاية كل عام غالباً، لذا تشير التوقعات إلى أن هاتف V30 5G سيتم الإعلان عنه رسمياً بعد شهر تقريباً من الآن.

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