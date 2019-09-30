شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات يجب أن تعرفها عن شبكة Horizon الجديدة لـ فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "فيس بوك" منذ عدة أيام خلال مؤتمرها السنوى الخاص بالمطورين Oculus Conference 6 عن شبكتها الجديدة "هورايزون" الخاصة بالواقع الافتراضى، وفيما يلى نعرض أبرز معلومات عنها - صممت شبكة "هورايزون" الجديدة خصيصًا لمستخدمى Oculus Quest،Oculus Rift - تتيح الشبكة الجديدة للمستخدمين الفرصة لاستكشاف أماكن جديدة، وممارسة الألعاب، والقيام بتجارب خاصة بهم. Advertisements - يمكن استخدام "هورايزون" بكل سهولة، فكل ما على المستخدمين فعله فى البداية هو إنشاء شخصى افتراضية تشبهم والاختيار بين مجموعة من خيارات الشكل والجسم، ثم استخدام البوابات للانتقال إلى عوالم جديد. - سيكون بإمكان المستخدمين فيما بعد تصميم عوالم خاصة بهم. - سيتم إطلاق شبكة هورايزون العام المقبل.

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