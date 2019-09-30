شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة تجريبية من لعبة Minecraft Earth بداية أكتوبر.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طرحها في إصدار تجريبي محدود، تستعد شركة مايكروسوفت لطرح لعبة Minecraft Earth لمزيد من اللاعبين خلال الشهر المقبل، حيث ستكون اللعبة متاحة لمستخدمي الهواتف المحمولة في "بلدان محددة" ابتداءً من شهر أكتوبر بحسب الشركة، ولكن بالنسبة للإصدار الكامل من Minecraft Earth والذى سيكون متاح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، فسيتعين علينا الانتظار قليلا.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فمن المنتظر أن تنطلق اللعبة بعدد من البلدان في جميع أنحاء العالم الشهر المقبل، وعلى الرغم من أنها إصدار أكثر تقدماً من "الإصدار التجريبي المغلق" الذي استطاع بعض مستخدمي أندرويد و iOS تشغيله منذ أغسطس، إلا أنه لا يزال الإصدار النهائي.

يذكر أن Minecraft Earth هي لعبة من مايكروسوفت تعتمد على الواقع المعزز، وتعتبر تابعة للعبة Minecraft في نفس الوقت، ويجب على اللاعبين استخدام مميزات الواقع المعزز AR الخاصة بهواتفهم للبحث عن الوحوش، فضلاً عن التحديات الأخرى التي تمنحهم بموارد متنوعة.