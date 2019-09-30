شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحث أمنى يثير الجدل بعد إصدار جيلبريك دائم لهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر باحث أمنى "جيلبريك" دائم لأجيال من هواتف أبل، ويتوافق هذا الجيلبريك أو كسر الحماية، مع الهواتف التى تعمل بشرائح A5 إلى A11 - الرقائق المضمنة فى جميع منتجات Apple التى تم إصدارها بين عامى 2011 و2017، التى تشمل ثمانية أجيال من الأجهزة، من iPhone 4S إلى iPhone 8 وX.

يستخدم الجيلبريك ثغرة تعرف باسم Checkm8 التى تستغل الثغرات الموجودة فى منتجانت أبل، لمنح مالكى الهواتف سيطرة كاملة على أجهزتهم.

وأوضح الباحث الأمنى الذى يعرف باسم Axi0mX، موقع ZDNet أنه كان يعمل على تطوير هذا الجيلبريك طوال العام.

وشارك axi0nX أداة كسر الحماية عبر حسابه على "تويتر"، ما أثار الكثير من الجدل حول إمكانية استغلال هذه الأداة من قبل الهاكرز.