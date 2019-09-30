شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تخطط لزرع شريحة إلكترونية بالقطط لحمايتها من الضياع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة البريطانية زرع شرائح إلكترونية بجميع القطط البالغ عددها 11 مليونًا، إذ ستساعد هذه الرقائق التى تحتوى على اسم المالك وعنوانه، فى ضمان إعادة الحيوانات الأليفة المفقودة إلى منازلها.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعد هذه الخطة هى واحدة من مجموعة من تدابير رعاية الحيوانات التى سيتم طرحها فى مؤتمر حزب المحافظين اليوم، ومن المتوقع أيضًا أن يتم فرض حظر على الاحتفاظ بالقرود كحيوانات أليفة ووقف صادرات حيوانات المزارع للمذابح .

سيُمنع الصيادون أيضًا من استيراد الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو إجراء تروّج له كارى سيموندز صديقة بوريس جونسون.

وتقول جمعية حماية القطط الخيرية إن حوالى ثمانية من كل عشرة قطط ضالة فى مراكز التبنى التابعة لها لا تحتوى على هذه الرقائق الإلكترونية.

Advertisements

وقالت وزيرة البيئة تيريزا فيليرز: "إن التدابير التى نعلنها ستحمى حيواناتنا فى منازلنا وفى المزارع وفى البرية".

وقال ديفيد باولز من الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات RSPCA إن هذه الرقائق الإلزامية كانت خطوة إيجابية، حتى لو كان التطبيق صعبًا.

وأضاف: "من المهم للغاية ضمان أنه حال حدوث أى شيء لهم، أو فقدهم أو سرقته، أو اصطدامهم بسيارة، يمكن إعادتهم إلى منازلهم".

فيما يتعلق بحظر الحيوانات المهددة بالانقراض، قالت RSPCA: "نحن نرحب بهذه الخطوة لحظر استيراد وتصدير الحيوانات التى يتم اصطيادها كـتذكار، ونعتقد أن هذا النوع من قتل الحيوانات لا يمكن تصنيفه على أنه رياضة".