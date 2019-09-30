شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطرح تحديثا جديدا لنظام تشغيل سيارتها الذكية.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "تسلا" الإصدار الجديد من نظام تشغيل سياراتها الذكية، والذى تم طرحه لمالكي طرازات S و Model X و Model 3، حيث يوفر عدد من المميزات الجديدة، فيما تقول تسلا إن هذا هو أكبر تحديث لبرامجها على الإطلاق حتى هذه اللحظة، ويسلط الضوء على جميع التحسينات.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن التحديث الجديد يتضمن الكثير من خيارات الترفيه الجديدة لسائقي تسلا، حيث يدعم الآن تطبيقات Spotify Premium وNetflix و YouTube و Hulu (بما في ذلك البث التلفزيوني المباشر)، لكن في نفس الوقت لا يمكن عرض خدمات الفيديو إلا عند إيقاف السيارة، فيما سيكون بمقدور المستخدمين بث موسيقاهم عبر البلوتوث.

وبالنسبة إلى وظائف القيادة والمركبة الأساسية، أطلقت تسلا ميزة “Smart Summon" والذى يتيح لسيارات تسلا ترك مكان لركن السيارات والتنقل حول العقبات أمام مالكها، لكن يجب أن تكون السيارة في مرمى البصر حتى تعمل ميزة Smart Summon، كما يتم الآن تخزين تسجيلات الفيديو التي يتم التقاطها عندما تكون تسلا s في وضع ترقب خاص بها ذاتي الحماية في مجلد منفصل عن محتوى الكاميرا الآخر.

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كذلك فهناك وضع "Joe Mode" الجديد والذى يهدف لتجنب إيقاظ الركاب النائمين عن طريق تقليل حجم بعض التنبيهات والتنبيهات الخاصة بالسيارات.

ويمكن لتطبيق تسلا للجوال القيام ببعض الأشياء والتحكم في جوانب السيارة عن بعد (مثل النوافذ).