شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لعبة Mario Kart Tour تم تحميلها أكثر من 20 مليون مرة فى أول يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة نيتندو مؤخرًا وبشكل رسمى لعبتها Mario Kart Tour لمنصتى أندرويد وiOS، وذلك بعدما ذكرت فى وقت سابق أنها ستطرحها بحلول نهاية الشهر الجاري، إلا أن أحدث تقرير كشف عن أن اللعبة قد تم تحميلها أكثر من 20 ملايين مرة فى اليوم الأول على متجر Google Play بمفرده.

وبحسب موقع SensorTower للأبحاث السوقية، فإن إجمالي عدد مرات تحميل اللعبة في اليوم الأول تجاوز 20 مليون عملية تحميل، وهو ما يعتبر رقم أكبر مما حققته ألعاب مثل "بوكيمون جو"، و"كلاش رويال" خلال نفس الفترة، فيما تجاوزت عائدات اللعبة حوالى مليون دولار في يومها الأول.

وتعد اللعبة ضمن فئة ألعاب السباقات والمغامرات، حيث ستُسابق بمسارات مستوحاة من مدن في العالم الحقيقي، وبالإضافة إلى مسارات ماريو كارت الكلاسيكية، كما وسيكون عليك تقوية سيارتك وتخصيصها بترسانة قوية للتغلّب على المتسابقين الآخرين، إلا أنه سيطلب من المستخدمين الدخول بحساب Nintendo لتجربة اللعبة، وفي حالة لم يكن لديك، يمكن إنشاء واحد جديد.