شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تقنيات ظهرت بهواتف المنافسين قبل طرحها بالأيفون.. مقاومة المياه من ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل مؤخرا أحدث هواتف ذكية تابعة لها وهي أيفون 11 وأيفون 11 برو، وأيفون 11 برو ماكس، حيث لم توفر الهواتف مزايا بارزة بشكل كبير، سوى ما يمكن وصفه بأنه مجموعة من التحديثات للإصدارات السابقة، حيث كان أبرز ما جاء في الهواتف الثلاثة الجديدة هو تغيير تصميم الجزء الخلفى من الهاتف، وتوفير كاميرا ثلاثية فى الخلف، إضافة إلى ترقية المعالج وترقية البطارية.

وبالنظر إلى تاريخ أبل الأخير نجد أنه رغم المكانة الكبيرة التى تتحلى بها الشركة فى وقتنا الراهن إلا أنها لا تقرر طرح أى ميزة جديدة بهواتفها سوى بعد أن يطرحها غيرها من المنافسين، وفيما يلى نعرض أبرز هذه المميزات كما يلى:

كان أول هاتف طرحته شركة أبل يعمل ببصمة الوجه هو هاتف iPhone X عام 2017 إلى جانب هاتفى أيفون 8 وأيفون 8 بلس، إلا أنه بالنظر إلى تاريخ هذه التقنية الحديثة نجد أن هناك العديد من الشركات قد طرحت هذه الميزة قبل أبل، إذ أعلنت شركة الهواتف اليابانية "إن تي تي دوكومو" في مايو 2015 عن طرح هواتف ذكية جديدة تعمل بتكنولوجيا التعرف على الوجه أو بشكل أدق التعرف على بصمة العين، وذلك لفتح قفل الشاشة.

وقد طرحت أبل هذه الميزة كبديل لميزة Touch ID الخاص ببصمة الإصبع، والتى بدأت فى الانتشار في باقي هواتف الشركة.

كذلك فإن ميزة "النوتش" والتى تعنى أن الهاتف لا يمتلك أى حواف تماما، بحيث تشغل الشاشة أكبر مساحة ممكنة من الواجهة الأمامية للهاتف، إلا أن أبل أيضا كعادتها انتظرت انتشار الميزة في العديد من الهواتف الأخرى قبل أن تفكر في طرحها لأول مرة في هاتف أيفون X في 2017، حيث سبقتها العديد من الشركات بما في ذلك ظهور هاتف Essential Phone PH1 التابع لشركة Essential التى أسسها أندي روبن مؤسس نظام أندرويد، إضافة إلى ظهور هذه الميزة في العديد من الهواتف الذكية التابعة لشركات صينية مختلفة.

Advertisements

رغم أن شركة أبل طرحت هذه الميزة لأول مرة مع هواتف أيفون 8 وأيفون 8 بلس وأيفون X في 2017، إلا أنها كغيرها من المميزات الأخرى سبقتها إليها العديد من الشركات الأخرى، فقد كان من ضمن أوائل الهواتف التى امتلكت هذه الميزة هواتف نوكيا لوميا 820 و 920 إضافة إلى هواتف نيكسوس 4 والتى صدرت في 2012، ثم توالت غيرها العديد من الشركات في طرح هذه الميزة قبل أن تطرحها أبل لأول مرة في هواتفها

وعلى غرار المميزات السابقة أيضا فإن ميزة مقاومة المياه والغبار لم تظهر إلا بداية من نسخة أيفون X الذى ظهر في 2017، رغم أن هذه الميزة توافرت في العديد من الهواتف الأخرى التى تعمل بنظام أندرويد قبل ذلك بكثير، حيث تعتبر من المميزات المهمة التى يفضلها الكثير من المستخدمين حول العالم خاصة للحفاظ على هواتفهم الذكية من مخاطر السقوط فى المياه.

طرحت شركة أبل هذا العام لأول مرة هواتف أيفون 11 برو وأيفون 11 بروس ماكس بكاميرا ثلاثية في الخلف، على الرغم من أن هذه الميزة سبق وأن طرحتها العديد من الشركات الأخرى فى هواتفها، بل وصل الأمر ببعض الشركات لطرح أكثر من 3 كاميرات في الجزء الخلفي من الهاتف، وهو الأمر الذى يؤكد أن أبل لا تزال تفضل انتظار المنافسين على طرح المميزات قبل أن تطرحها هى.