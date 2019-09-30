شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون جلدًا اصطناعيًا يقوم بنفس أداء الجلد الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بشرة ناعمة ومرنة مصنوعة من السيليكون وأقطاب كهربائية قادرة على الإحساس باللمس، كما يمكن تمديد الجلد الاصطناعى إلى أربعة أضعاف طوله الأصلى.

ونقلاً عن موقع Gadgetsnow الهندى، تتيح المستشعرات والمشغلات الناعمة الموجودة فى الجلد الاصطناعى أن يأخذ الشكل الدقيق لمعصم مرتديه ويكرر إحساس اللمس من خلال معالجة الضغط والاهتزاز الذي تمارسه، كما تقيس أجهزة الاستشعار المدمجة التشوه بشكل مستمر ويتم ضبط حاسة اللمس في الوقت الحقيقي ما يجعل تطبيقه واقعيًا قدر الإمكان.

وأشارت الدراسة إلى أن الجلد المطوَّر حديثًا يحتوي على مشغلات حساسة للضغط تشكل طبقة غشائية يمكن نفخها بضخ الهواء فيها، وقال الباحثون إن المحركات يمكن ضبطها على ضغوط وترددات مختلفة، وأشارت أيضًا الدراسة إلى أن الجلد الاصطناعي يهتز عندما يتم تضخيم طبقة الغشاء وتضخيمها بسرعة.

وفقًا للباحثين، تحتوي طبقة المستشعر الموجودة أعلى الغشاء على أقطاب كهربائية ناعمة تقيس تشوه الجلد بشكل مستمر وترسل البيانات إلى متحكم دقيق، ويتم استخدام البيانات من الأقطاب الكهربائية بواسطة متحكم دقيق لضبط الإحساس الذي يرتكز على مرتديها على تحركاتهم والتغيرات فى العوامل الخارجية.