شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 رواد فضاء يقضون أسبوعًا داخل شبكة من الكهوف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى منطقة كارست فى سلوفينيا، تم وضع ستة رواد فضاء بشبكة من الكهوف الباردة والمظلمة والموحلة بالمنطقة، لتدريبهم على مهامهم المستقبلية.

ووفقًا لموقع Phys الأمريكى، ظهر رواد الفضاء يوم الأربعاء بعد تبديل بدلاتهم الفضائية بمعدات الرصف استعدادًا لقضاء ستة أيام كاملة تحت الأرض فى نظام كهف Skocjan المدرج فى قائمة اليونسكو، بعد إتمام برنامج تدريبى مدته ستة أسابيع، نظمه برنامج الكهوف التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وقال رائد الفضاء اليابانى تاكويا اونيشى لوكالة فرانس برس: "العيش فى كهف يشبه التواجد بالفضاء، فى الواقع اعتقدت أن الأمر أصعب بكثير من العيش فى الفضاء".

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تتذبذب درجات الحرارة فى الكهف ما بين ست وعشر درجات، بجانب رطوبة 100٪ مع دعم المشاركين بضوء مصابيح الرأس فقط لإرشادهم.

وقال لوريدانا بيسونى من البرنامج: "الكهوف عالم غريب رائع، أنت تعيش بالفعل فى بيئة صعبة للغاية ومختلفة ومحفوفة بالمخاطر".