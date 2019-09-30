شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى يحمله Android 10 Go الجديد للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوجل مؤخرا عن نسخة جديدة من أنظمة أندرويد، لمساعدة أصحاب الهواتف الذكية ذات المواصفات المتوسطة على استخدام الإنترنت وبرامجه بسرعة وسلاسة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقالت "جوجل" إن Android 10 Go edition الجديد يمكّن الهواتف ذات الفئة المتوسطة والضعيفة من العمل بشكل أسرع، ويعطى هذه الأجهزة قدرا أكبر من الأمان وخصوصية البيانات، وهو مناسب جدا لأصحاب الهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي لا يتعدى حجمها الـ 2 جيجابايت، وفيها ذاكرة تخزين داخلية لا تزيد عن 32 جيجابايت.

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ووفقا للخبراء فإن نظام التشغيل الجديد يضيف ميزات أمان إضافية إلى الهواتف عبر برمجيات Adiantum التي أدخلت عليه، كما يزيد من سرعة استجابة التطبيقات والبرامج في الهواتف بمقدار 10% مقارنة بنسخ Android Go السابقة.

ويوفر هذا النظام لمستخدمى الهواتف إمكانية التنقل بين التطبيقات بشكل أسرع، بطريقة تشبه تلك التي يتبعها مستخدمو هواتف iOS، ويساهم في تنشيط عمل المعالجات وترشيد استهلاك الطاقة في الهواتف بمقادر 15% تقريبا، أما تطبيق YouTube Go الذي يتضمنه هذا النظام فقد طوّر خصيصا لمساعدة المستخدمين على مشاهدة الفيديوهات بشكل سلس ومريح فى البلدان التى تعانى من بطء في سرعة الإنترنت.