كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “gogoro” تطلق سكوتر كهربائي خفيف الوزن مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره

متابعة-سنيار: كشفت شركة المركبات الكهربائية التايوانية gogoro عن أحدث منتجاتها، وهي سكوتر إلكتروني خفيف الوزن يسمى viva.

بالإضافة إلى كونه كهربائيا، يستخدم فيفا بلاستيك بولي بروبيلين قابل لإعادة التدوير في محاولة ليكون أكثر استدامة.

تعتمد viva على gogoro’s gostoro لتبديل البطاريات التي تم تفريغها في حزم جديدة، وهي بنية أساسية تأمل أن تمكن الركاب من قضاء المزيد من الوقت على الطرق بدلا من محطات الشحن، وتمتلك الشركة حاليا شبكة تضم أكثر من 1400 جهاز شحن في مقرها “تايبيه”، ولكنها تخطط للتوسع قريبا في بقية أنحاء العالم.

تم إنشاء viva كبديل صديق للبيئة لـ 50cc إلى 100cc من الغازات البخارية، إنه أصغر من طراز gogoro 2 و 3 ويحتوي على حزمة بطارية واحدة فقط قابلة للتبديل، مما يمكنه من قطع مسافة أقصر من 85 كيلومترا بشحنة كاملة، وهو يزن 80 كيلوغراما ولديه ما يصل إلى 21 لترا من التخزين.

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بالإضافة إلى كونه كهربائيا، يستخدم viva مادة البولي بروبيلين ذات النواة الصلبة القابلة لإعادة التدوير والخدوش، ومثل الطرز الأخرى للشركة، فإن viva متصلة بنظام ذكاء الشركة، والذي يتيح للمستخدمين فتح مركباتهم ومراقبة الأميال والصيانة عبر تطبيق الهاتف الذكي.

سيكون viva متاحا بدءا من أكتوبر، وسيبدأ في تايوان أولا قبل طرحه في مناطق أخرى دوليا في عام 2020.

وسيباع بالتجزئة بسعر 1800 دولار أمريكي ويمكن للعملاء الاختيار من بين خمس مجموعات ألوان، مع حوالي 100 من الملحقات الاختيارية بما في ذلك السلال والرفوف المتاحة.