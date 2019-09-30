كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “إيلون موسك” يكشف النقاب عن مركبة الفضاء الجديدة المصممة لتطير إلى القمر والمريخ وما وراءه

متابعة-سنيار: خلال كلمته أمام الحشد المجتمع في محطة إطلاق SpaceX بولاية تكساس، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، عن مركبته الفضائية الجديدة المصممة للخروج في رحلات خاصة ذهابا وإيابا من وإلى القمر والمريخ وما بعدهما.

تحدث Musk أمام نموذج أولي لـ Starship بطول 50 مترا، ووزن 200 طن، واصفا إياه بأنه “الشيء الأكثر إلهاما الذي رأيته في حياتي”.

وفيما قد يكون إنجازاً هندسياً رائعاً، من المفترض أن تهبط المركبة واقفة على قاعدتها، ما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كامل.

ويمكن لمثل هذا الإنجاز أن يمهد الطريق أمام السفر الرخيص والسريع في الفضاء، ليُصبح متاحاً للكثيرين في المستقبل القريب.

وقد عبَّر ملياردير عالم التقنيات البالغ من العمر 48 عاماً، عن طموحه في إطلاق المركبة خلال الشهر أو الشهرين المقبلين فقط.

وقد وضع ماسك خطته للسفر بين الكواكب باستخدام سفينة الفضاء الجديدة، والتي يبلغ طولها 387 قدماً (118 متراً تقريباً)، ويمكنها أن تحمل 100 راكب بعد اكتمالها.

ومع اكتمال التصميم الآن سيبدأ العمل بسرعة ليضع الركَّاب أحزمتهم ويُرسلوا في اتجاه السماء.

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وستنطلق المركبة لأول مرة خلال شهر أو شهرين، وستصل إلى ارتفاع 65 ألف قدم، ثم تعود لتهبط على الأرض مجدداً.

وقال ماسك إنه يأمل في أن يصل النموذج الأوّلي بعد ذلك إلى مدار الأرض خلال 6 أشهر تقريباً.

وإذا استمرت الاختبارات في السير على نحو جيد، يمكن لمستكشفين شجعان أن يبدأوا في التحليق على متنها خلال العام المقبل.

وقد حجز يوساكو ميزاوا، الملياردير ورائد الأعمال الياباني، إلى جانب عدد من الفنانين، للسفر في رحلة حول القمر في المركبة الفضائية خلال 2020، لكن ماسك قال إن هدفه النهائي هو رؤية الحياة البشرية على سطح المريخ.

وقال عن مركبته الجديدة: «هذه هي أسرع طريق إلى مدينة مكتفية ذاتياً على سطح المريخ».

ويسعى ماسك إلى إحداث المزيد من مشاريع التكنولوجيا الضخمة، فهو يعمل على توفير شبكة إنترنت فضائي فائقة السرعة لكل مكان حول العالم من خلال مشروع شركته الطموح Starlink، الذي أصبح على وشك التنفيذ في أرض الواقع.