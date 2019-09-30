كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| المصباح الذكي اليومي “TUO” يوفر “أيام حيوية وليالي مريحة”

متابعة-سنيار: إذا كنت تعاني من التعب على أساس يومي، فقد تكون مهتما بأول لمبة ذكية يومية تسمى TUO تم إنشاؤها بواسطة فريق من المطورين المقيمين في شيكاغو في TUO Life.

“إيقاع الساعة البيولوجية هو أي عملية بيولوجية تُظهر تذبذبا داخليا يسهل الوصول إليه لمدة 24 ساعة، وهذه الإيقاعات مدفوعة على مدار الساعة اليومية، وقد لوحظت على نطاق واسع في البشر والحيوانات والنباتات. ”

أثبتت تقنية الإضاءة الجديدة في TUO أنها تعالج بسرعة التأخر في إيقاعات الساعة البيولوجية.

توفر اللمبة ضوءا مُعايرا بدقة من التطبيق في الوقت المناسب تماما لجسمك، مما يوفر إيقاعا يوميا صحيا للأيام النشطة والليالي المريحة.

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تقدم اللمبة الذكية ثلاثة أوضاع:

– وضع الاستيقاظ – معايرة ضوئية قوية لتعيين ساعة جسمك الداخلية بسرعة إلى “الصباح”، ومواءمة يومك مع احتياجاتك من الطاقة – تشعر بالحيوية والاستيقاظ والتنبيه الذهني.

– الوضع النشط – معايرة ضوئية ثابتة للحياة اليومية والعمل الذي يجلب تأثيرات تنشيط أشعة الشمس في الداخل.

– وضع الهدوء – ضوء يتم معايرته للحد من تعطيل إيقاع الساعة البيولوجية الخاص بك للسماح لك بالراحة والاستمتاع بالنوم المريح وتشجيع الاستيقاظ في الوقت المناسب في اليوم التالي.

يستخدم المصباح الذكي TUO تقنية الإضاءة الحاصلة على براءة اختراع والتي أثبتت أنها الأكثر فاعلية في التاريخ لتحويل ومزامنة إيقاعات الساعة البيولوجية في الاختبارات المعملية الجامعية الأخيرة.

المصباح الذكي متاح للدعم على Kickstarter، ويسعى مطوروه للحصول على الأموال اللازمة للمرور بمنتجهم إلى مرحلة الإنتاج.