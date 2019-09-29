تستخدم منصة (نتفليكس) Netflix العديد من الأساليب لمساعدة عملائها في العثور على العروض التلفزيونية، والأفلام التي يُشاهدونها، ولعل أبرزها: التوصيات؛ التي تعتمد في عملها على التعلم الآلي لتقدم لك العروض التلفزيونية والأفلام التي تناسب ذوقك اعتمادًا على ما شاهدته سابقًا.

ولكن لسوء الحظ؛ يتعرض الكثيرون منا لمعضلة البدء في مشاهدة مسلسل، أو فيلم ما وبعد خمس دقائق نجد أن ما نشاهده غير ممتع، أو لا يتناسب مع ذوقنا، وإذا تركناه في سجل المشاهدة سنجد الكثير من التوصيات المشابهة له بعد ذلك.

إذا كنت لا تريد أن يستخدم نتفليكس سجل المشاهدة الخاص بك لتقديم توصيات للمشاهدة، فلديك طريقة بسيطة وهي حذف الأفلام، والعروض التلفزيونية الفردية من السجل الخاص بك، كما أن ذلك سيكون مفيدًا إذا كان حسابك مشتركًا، حيث سيمنع المستخدمين الآخرين على حسابك من معرفة ما تشاهده، وهو ما يحافظ على خصوصيتك.

عندما تحذف الأفلام، أو العروض التلفزيونية من سجل المشاهدة، لن تظهر مطلقًا على خدمة نتفليكس كعناوين شاهدتها، ولن تُستخدم لتقديم ترشيحات لك ما لم تشاهدها مرة أخرى. كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى حذفها من صف متابعة المشاهدة.

إليك كيفية الوصول إلى سجل المشاهدة في نتفليكس وحذفه:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أولًا؛ على إصدار على سطح المكتب:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع نتفليكس (Netflix.com).

حدد الملف الشخصي الذي ترغب في تحرير سجل المشاهدة له.

اضغط على خيار (الحساب) Account.

Advertisements

من الركن الأيمن في أسفل الصفحة تحت قسم My Profile، اضغط على خيار (استعراض سجل المشاهدة) Viewing Activity، ستظهر لك هذه الصفحة كل ما قد قُمت بمُشاهدته سابقًا عبر الخدمة من خلال هذا الحساب، وعبر كافة الأجهزة التي إستخدامها.

لحذف أي فيلم، أو مسلسل انقر على أيقونة (إخفاء) المجاورة لكل عنوان، والتي تظهر كدائرة بداخلها خط مائل.

إذا كنت تريد إخفاء سجل المشاهدة الخاص بك بأكمله، فاضغط على خيار (إخفاء الكل) في الجزء السفلي من الصفحة، ستظهر لك نافذة منبثقة تطلب منك التأكيد على رغبتك في إخفاء الكل من سجل المشاهدة.

يُرجى ملاحظة أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حتى يتم إزالة العنوان المخفي تمامًا من جميع أجهزتك. ولكن إذا قمت بمشاهدة الأفلام أو المسلاسلات التي أخفيتها من سجلك مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة، فسيتعين عليك القيام بهذه العملية من جديد.

ثانيًا؛ على أجهزة أندرويد:

افتح تطبيق نتفليكس على جهازك، وقم بتسجيل الدخول.

في أسفل اليمين اضغط على الأيقونة المكونة من ثلاثة خطوط للانتقال إلى “حسابك”.

اضغط على خيار (الحساب) Account، ستنتقل إلى صفحة ويب حيث يمكنك إدارة حسابك بتنسيق مناسب للأجهزة المحمولة.

منها اضغط على خيار (استعراض سجل المشاهدة) Viewing Activity، وستنتقل إلى صفحة يمكنك من خلالها إزالة العناوين من سجل المشاهدة.

ثالثًا؛ على أجهزة (آي أو إس) iOS:

لسوء الحظ؛ لا يمكنك حذف أي شيء من سجل المشاهدة الخاص بك في تطبيق نتفليكس على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS باتباع الخطوات نفسها التي ذكرناها لأجهزة أندرويد لنظام Android، حيث ستظهر لك رسالة تخبرك بالقيام بذلك على الويب.

لذلك، في هذه الحالة يرجى الرجوع إلى خطوات سطح المكتب، أو إدارة حسابك من خلال متصفح بدلاً من تطبيق iOS.