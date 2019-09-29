تكنولوجيا: هاتف موتورولا القابل للطي Motorola Razr يصل في الربع الأخير من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صدرت شائعات سابقة تفيد بأن هاتف موتورولا Motorola Razr القابل للطي سيأتي في وقت مبكر من هذا العام، ومن ثم ظهرت شائعات أخرى أشارت إلى أن الهاتف يصل في صيف هذا العام. والآن، وفقًا لمصدر مطلع على خطط الشركة، فإن هاتف Motorola Razr قد يصل بحلول الربع الأخير من عام 2019.
في تصريحات أخيرة جاءت عبر مصدر مطلع على خطط شركة موتورولا القادمة لموقع CNET، أكد على أن شركة موروتولا تستعد لطرح هاتف موتورولا القابل للطي في نهاية هذا العام، ولكن من الجدير بالذكر أن الشركة قد تقوم بعرض الهاتف فقط خلال مؤتمر صحفي في شهر ديسمبر، ومن ثم تقوم بإطلاقه للبيع في عام 2020.
ولقد ظهر الهاتف في صور جديدة على موقع Weibo، إلا أن الشركة لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن على التصميم الأخير لهاتف Motorola Razr.
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