عائدات أشباه الموصلات في الصين ترتفع بنسبة 11.8% في النصف الأول من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت بأن عائدات أشباه الموصلات، و التي تُستخدم كوحدة بناء أساسية للأجهزة الإلكترونية، قد ارتفعت في الصين بنسبة 11.8% خلال النصف الأول من العام الحالي 2019. رغم ذلك كانت نسبة النمو أقل مما تم تحقيقه لنفس الفترة الزمنية في العام الماضي 2018.
و على مستوى مبيعات أشباه الموصلات دولياً، نجحت الصين لوحدها في تحقيق 30% من المبيعات، و هي السوق الأقوى لبيع أشباه الموصلات في العالم. و يذكر التقرير أن هذا النمو السريع لم يكن ممكناً دون دعم قوي من ناحية مالية و قانونية من الحكومة الصينية. و على سبيل المثال، فإن مبيعات أشباه الموصلات من الصين في 2018، هي ضعف ما تم تحقيقه في العام 2014.
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