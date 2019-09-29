فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن العام 2020 هو العام المنتظر لانتشار الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس بصورة كبيرة بين المستخدمين، إلا أن العام 2019 سيكون له نصيب أيضاً.
فقد أكّد تقرير جديد اليوم بأنه من المتوقع أن يتم شحن 10 مليون هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس في الأسواق، و ذلك في العام الحالي 2019، من الشركات الصانعة في كوريا و الصين.
و تأتي هذه النتائج المتوقعة كثمرة للجهود و التعاون بين شركات الاتصالات المزودة للخدمة، و صانعي الهواتف الذكية، و الأبحاث الطويلة في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر شحنة الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G ستتجاوز 10 مليون هاتف هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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