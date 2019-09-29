جارتنر: انخفاض الشحنات العالمية للأجهزة الإلكترونية بنسبة 3.7% في 2019

كشفت آخر التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر عن انخفاض شحنات الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وبحسب جارتنر فإن شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة سوف تنخفض بنسبة 3.7%.

وتقدّر جارتنر أن هناك أكثر من 5 مليارات هاتف محمول قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم. لكن بعد سنوات متواصلة من النمو، وصلت سوق الهواتف الذكية إلى نقطة تحول واضحة، سوف تبدأ معها مبيعات هذه الهواتف بالانخفاض بنسبة 3.2 % في عام 2019، وهو أسوأ مستوى انخفاض تشهده هذه الفئة على الإطلاق.

وقال (رانجيت أتوال) – مدير الأبحاث لدى جارتنر: “يرجع ذلك إلى امتلاك المستهلكين لهواتفهم الذكية لفترة أطول في ضوء الجاذبية المحدودة للتقنية التي توفرها الهواتف الذكية الجديدة”.

وسوف تستمر فترات امتلاك المستخدمين لهواتفهم الذكية ذات المواصفات العالية مثل هواتف أندرويد وآي أو إس في الازدياد خلال عام 2019. حيث تحسنت مزايا الجودة والتقنية التي تتمتع بها هذه الأجهزة بشكل ملحوظ، ووصلت إلى مستويات متقدمة بات معها المستخدمون يركزون على القيمة العالية التي توفرها لهم هذه الأجهزة مما يجعلهم يحتفظون بها ضمن إطار زمني يصل لسنتين على أقل تقدير.

وصل المستهلكون اليوم إلى عتبة يمكن عندها فقط قبول أحدث التطبيقات والتقنية الجديدة. وقال أتوال: “ما لم توفر الأجهزة الجديدة مزايا وتجارب جديدة أو كفاءة أكبر في الأداء، فلن يرغب المسخدمون بالضرورة شراء أية هواتف جديدة”.

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وأضاف أتوال بالقول: “سوف يتطلع اللاعبون الرئيسيون ضمن سوق الهواتف المحمولة للحصول نحو تقنية الجيل الخامس بغية تعزيز عمليات الاستعاضة عن الهواتف الذكية الحالية التي تدعم شبكات الجيل الرابع. مع ذلك، فإن أقل من نصف مزودي خدمات الاتصالات على مستوى العالم سيطلقون شبكات الجيل الخامس التجارية خلال السنوات الخمس القادمة”.

ولن تؤثر شبكات الجيل الخامس على الهواتف فحسب، فقط أظهرت توقعات جارتنر الأخيرة أن قاعدة الأجهزة الطرفية المعتمدة على شبكات الجيل الخامس سوف تنمو 14 ضعفًا بين عامي 2020 و 2023، من 3.5 مليون وحدة إلى 48.6 مليون وحدة. وبحلول عام 2028، سوف تصل القاعدة المثبتة إلى 324.1 مليون وحدة، على الرغم من أن شبكات الجيل الخامس سوف تشكل 2.1% فقط من إجمالي أجهزة إنترنت الأشياء الطرفية IoT.

توجهات سوق أجهزة الحاسوب الشخصية لعام 2019

في حين أن إجمالي شحنات أجهزة الحاسوب في جميع أنحاء العالم قد بلغ 63 مليون وحدة، ونمت مبيعاتها بنسبة 1.5% في الربع الثاني من عام 2019، إلا أن هناك عوامل اقتصادية خارجية متقلبة تؤثر على حجم الطلب على أجهزة الحاسوب هذا العام. ويقدر إجمالي شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية بنحو 256 مليون وحدة في عام 2019، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2018.

سوف تنخفض مبيعات سوق أجهزة الحاسوب المخصصة للأفراد بنسبة 9.8% في عام 2019، وبذلك سوف تنخفض حصة هذه الأجهزة من إجمالي السوق إلى أقل من 40%. وتؤدي الزيادة الإجمالية لفترات استخدام واقتناء أجهزة الحاسوب الشخصية إلى تراجع عمليات استبدال هذه الأجهزة بأجهزة جديدة بمقدار 10 ملايين جهاز حتى عام 2023. ومع وصول عمليات اعتماد نظام التشغيل ويندوز 10 إلى ذروتها، فإن مبيعات أجهزة الحاسوب المخصصة للأعمال سوف تنخفض بنسبة 3.9% في عام 2020 بعد ثلاث سنوات كاملة من النمو.