هونور تعتزم إطلاق Honor 20 Pro باللون الأبيض الثلجي

قالت (هونور) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – إن هاتفها الذكي (هونور 20 برو) Honor 20 Pro سوف يتوفر باللون الأبيض الثلجي الجديد، الذي قالت: إنه مستوحى من بحيرة جوكولسارتون الجليدية في أيسلندا.

ويتميز هذا الإصدار الجديد من Honor 20 Pro باللون الأبيض الثلجي، المجهز بأول تصميم ثلاثي الأبعاد ديناميكي في العالم، بروعة جمال البحيرة الجليدية حيث يشابهها عندما تتألق وتعكس كل جميل حولها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن EMUI 10.0 / Magic UI 3.0 (النسخة التجريبية) الجديدة ستكون متاحة في الربع الرابع للتطبيق وسيتم ترقيتها من خلال HOTA. ومع هذه الترقية، سوف يستمتع المستخدمون بتصميم Morandi Palette الجديد لواجهة المستخدم، الذي يوفر مجموعة واسعة من لوحات الألوان الأنيقة والهادئة.

وأكدت (هونور) بأن Honor 20 Pro الجديد كليًا سيأتي باللون الأبيض الثلجي إلى منطقة الشرق الأوسط في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.