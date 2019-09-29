تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الأطفال يشاهدون المحتوى الإباحى وأبل تغير شكل الأيفون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن اليوم من متابعة الأحداث التكنولوجية والفلكية التى حدثت على مدار اليوم، ولم تجد الوقت الكافى لتصفح كل المواقع، لمعرفة أبرز ما تداولته من أخبار وأحداث فى كلا المجالين، يقدم لك هذا الحصاد ملخص لأهم وأبرز الأخبار التى نالت اهتمام العالم اليوم.

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