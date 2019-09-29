تقرير: المعالج Ryzen 9 3950X تأجل بسبب عدم الوصول إلى السرعة المطلوبة!

فاطمة أيت طالب - دبي - كنا قد نقلنا إليكم في مقالٍ سابق نبأ تأجيل المعالج Ryzen 9 3950X للفئة الرائدة من شركة AMD إلى شهر نوفمبر القادم، و الآن يكشف تقرير جديد من مصادر على صلة بالتصنيع عن سبب هذا التأجيل، و هو ليس إلا عدم قدرة المعالج على تحقيق السرعة المطلوبة.

و أشار التقرير بأن هذا التأجيل ليس له علاقة بمستوى الدعم المُقدم من شركة TSMC التايوانية، إذ أن AMD قامت بإجراء تعديل على تصميم المعالج الذي يمتلك 16 نواة حقيقية حتى يصل إلى سرعة الأداء التي تستهدفها الشركة، و هذا تسبب بتأجيل موعد الإصدار إلى شهر نوفمبر القادم.

و أكدت AMD في بيانها حول التأجيل سابقاً أنها واثقة من أن المعالج سيستحق الانتظار، خاصة مع كون المعالج هو الأول من نوعه و المخصص إلى العامة باحتوائه على 16 نواة حقيقية. و من المتوقع أن يتم طرح هذا المعالج بسعر $749.