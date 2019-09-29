Karen Walker تنضم إلى Intel بوظيفة رئيس التسويق Chief Marketing Officer

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ جديدٌ من wccftech أن Karen Walker قد انضمت إلى شركة Intel بوظيفة رئيس التسويق Chief Marketing Officer. علماً أن هذا التعاقد لم يحصل على إعلان رسمي حتى الآن. و يُذكر بأن كارين قد شغلت نائب رئيس التسويق سابقاً لدى شركة CISCO العملاقة.

و كارين هي أحد الأسماء المخضرمة في هذا المجال، و قد تم ذكرها في تقرير Forbes السنوي لأكثر المدراء التسويقيين تأثيراً في العامين 2017 و 2018، كما سبق و عملت في HP بوظيفة نائب رئيس التسويق لأكثر من 8 أعوام، قبل أن تقضي 11 عاماً في CISCO بهذه الوظيفة، و ها هي الآن تترأس قسم التسويق لدى شركة Intel.