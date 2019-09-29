البطاقات الرسومية GeForce GTX 1660 SUPER و GeForce GTX 1650 Ti قد تصدر في أكتوبر من Nvidia

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أطلقت شركة Nvidia بطاقاتها الرسومية بمعمارية Turing، لم تنجح الشركة في الوصول إلى المبيعات المطلوبة في بادىء الأمر، و ذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار هذه البطاقات، لتقوم بعد ذلك بطرح بطاقات جديدة من الفئة الدنيا و المتوسطة. هذا ليس كل شيء، حيث تُشير آخر التقارير إلى أن نفيديا تتحضر لطرح البطاقتين GeForce GTX 1650 Ti و GeForce GTX 1660 SUPER لبطاقاتها ذات الفئة المتوسطة في أكتوبر القادم.

و من المتوقع أن تحصل بطاقة GTX 1660 SUPER على ذاكرة من نوع GDDR6، مع الحفاظ على مواصفات شبيهة بالبطاقة الأصلية بتقديم 1408 نواة CUDA، أما بطاقة GTX 1650 Ti فقد تسربت بالفعل مع وجود نماذج مخصصة من شركة Asus، و من المتوقع أن يتراوح سعرها بين 150 و 180 دولاراً. من المتوقع أن تكون أي من البطاقتين أسرع من سابقتها بنسبة 10-15% على صعيد الأداء.