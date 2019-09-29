شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإماراتى هزاع المنصورى ينشر أول صورة التقطها بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى أول صورة التقطها من محطة الفضاء الدولية عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، بعد أيام قليلة من وصوله لتنفيذ المهام العلمية المقررة على متن المحطة الدولية.

وعلق المنصورى على الصورة قائلاً: "وأخيرًا أوثق حلمى من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء، بعدستى التقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".



صورة هزاع المنصورى من خارج الأرض

جدير بالذكر انطلقت الرحلة التى ضمت الإماراتى هزاع المنصورى والروسى وأوليج سكريبوشكا، والأمريكية جيسيكا مير إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الأربعاء فى تمام الساعة 5:56 عصرً بتوقيت دولة الإمارات بواسطة مركبة "سويوز أم أس 15"، لقضاء ثمانية أيام على متن المحطة الدولية، وسيعود على متن المركبة "سويوز أم أس 12" يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر.