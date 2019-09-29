أهم مميزات الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 التي تجعلها أفضل أجهزة ألعاب

إنطلقت الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 مع بداية العام من نفيديا لتكون أحدث أجهزة مزودة ببطاقات رسومية وموجهة للاعبين وصناع المحتوى في الفئة المتوسطة وتحديداً هؤلاء الذين يرغبون بالحصول على أعلى أداء ممكن ضمن ميزانية محدودة بعض الشيء.

كما تأتي الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 الجديدة من نفيديا من مختلف المصنعين المشهورين والمعروفين حول العالم ومن أكثر من 80 مصنع وشركة مشهورة للغاية مثل Acer و Asus و غيرها من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة المحمولة وأجهزة الابتوب المتنوعة، كما أن الأجهزة الجديدة لا تقدم فقط زيادة الأداء في الألعاب بل إنها تقدم زيادة في جميع الجوانب والأداء العام للجهاز المحمول وهو أداء ستشعر بالفرق معه.

أداء عام أفضل من الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 :

هناك فئة من المستخدمين قد لا تهتم بشكل كبير بأداء الألعاب ولكن تهتم أكثر بجوانب أداء الجهاز المحمول المختلفة من سرعة الإقلاع وتشغيل الجهاز من الصفر بالإضافة إلى سرعة تشغيل البرامج المختلفة والأداء أيضاً في البرامج المختلفة بالإضافة إلى تجربة شاشة أفضل وأوضح بكثير من الأجهزة التي لا تأتي ببطاقات GTX 16 الجديدة من نفيديا.

إن كنت أحد المهندسين التقنين أو المصممين الذين يعملون مع برامج التصميم المختلفة أو حتى مصور فوتوغرافي وفيديو وتحتاج إلى العمل مع البرامج الثقيلة المختلفة والتي تحتاج إلى عتاد قوي لتتمكن من أداء عملك بشكل أفضل فإن الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 ستقدم لك أفضل أداء يمكن أن تتوقعه من جهاز محمول مع وقت أقل في إنهاء المشاريع المختلفة بالإضافة إلى وقت العمل المباشر داخل البرامج المختلفة .

أداء أفضل مع جميع الألعاب وفرصة لأكبر للفوز في الألعاب التنافسية :

من منا لا يحب أن يفوز في جميع الألعاب التي يدخلها ؟ بالتأكيد إحساس الفوز لا يضاهيه أي إحساس آخر وهذا ما تقدمه لنا الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 فبفضل الأداء المتميز الذي تقدمه البطاقات الرسومية المنفصلة الموجودة داخلها فإنك ستحصل على أداء أفضل في جميع الألعاب تقريباً مع أداء أعلى من 100 إطار بشكل مستمر في جميع الألعاب التنافسية مثل PUBG و Fortnite و Apex Legends وغيرها من الألعاب المختلفة .

معدل إطارات ثابت :

تحقيقك لمعدل إطارات ثابت فوق الـ 100 إطار يعني أنك ستحظى بأفضلية على جميع المستخدمين والمنافسين الذين لا يصلون إلى 100 إطار وهذا سيجعل ردة فعلك ووقت إستجابتك للعبة والتحكم فيها أفضل وأسرع مما يعطيك أفضلية في الفوز وأخذ الهجوم الأول بسرعة دائماً.

بحسب الإحصاءات المختلفة التي أجرتها الشركات فإن ملاك الأجهزة المحمولة على عكس الأجهزة المنزلية أو المكتبية يقومون بترقية جهازهم كل أربع سنوات تقريباً، لذا فإن الفرصة مناسبة للغاية لتقوم بالترقية الآن إلى الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 وإن كنت قادماً من جهاز محمول يعمل ببطاقة GTX 960M فإنك ستحصل على أربع أضعاف الأداء تقريباً من الجهاز .

ستقدم لك الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 ميزة أخرى هامة لصناع المحتوى والـ Streamers حيث ستتمكن من البث من خلال نفس الجهاز المحمول أينما كنت وفي أي مكان أنت موجود فيه حتى وإن لم تكن بجانب جهازك الأساسي، فبفضل عتاد Geforce المميز ستتمكن من أداء مهامك الإبداعية أسرع 5 مرات من لو إستخدمت الأجهزة التلقيدية والعتاد الإعتيادي.

كل هذه التقنيات المميزة والتنافسية والتي ستساعدك لتحصل على أفضل أداء تأتي في الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 والتي ستجد أنها تأتي في مختلف الأحجام والأوزان وستجد أن هناك أجهزة نحيفة للغاية تأتي بسمك 18 مم ووزن أقل من 2 كيلو جرام للجهاز الواحد وكل هذا بفضل تقنيات Max-Q الفريدة من نوعها والتي تسمح لأجهزة نفيديا بأن تأتي بكل القوة العتادية المتوقعة منها ولكن بأقل وزن وأقل إستهلاك للطاقة وأقل ضجة وصوت من البطاقة.

عوامل تأخذ بالإعتبار عند شراء الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 :

هناك مجموعة من العوامل التي يجب أن تأخذها في إعتبارك عند محاولتك لشراء الأجهزة المحمولة بشكل عام خاصةً إن كنت ستستخدم الجهاز بشكل أساسي للألعاب التنافسية وصناعة المحتوى أو الـ Streams .

1- إختيار البطاقة الرسومية المناسبة :

لا تريد أن تحصل على جهاز ألعاب محمول مزود ببطاقة ضعيفة غير قادرة على إنتاج القوة الازمة لتتمكن من تشغيل الألعاب التي ترغب في تشغيلها والإستمتاع بها بشكل مستمر أو أن تحصل على عدد إطارات ضعيفة وغير قادرة على تشغيل الألعاب بشكل كافي، لذا فمن المهم أن تضع البطاقة الرسومية في إعتبارك في البداية قبل أي شيء آخر وأن تتأكد أنك تمتلك أفضل بطاقة رسومية مقابل السعر الذي ستدفعه فيها لتتمكن من تشغيل الألعاب وإنشاء المحتوى والتعامل مع متطلبات البرامج العالية بسهولة لذا يجب أن تضع البطاقة الرسومية في إعتبارك قبل أي شيء آخر .

2- تأكد من الشاشة :

في الواقع هناك الكثير من الإختيارات والأنواع عندما يتعلق الأمر بشاشة الجهاز المحمول وهناك الكثير من التقنيات التي تساعدك على الحصول على أفضل أداء ممكن من البطاقة الرسومية الخاصة بك والإستمتاع به بشكل كبير، على رأس هذه التقنيات G-Sync المقدمة من نفيديا والتي تعمل على الحفاظ على معدل إطارات ثابت بشكل مستمر طول فترة تشغيلك للألعاب المختلفة حتى لو فشل الجهاز في لحظة ما في تقديم عدد الإطارات المطلوب فإن الشاشة ستقوم بالتغطية عليه والتعامل مع هذا الأمر حتى لا تشعر بأي فرق في الأداء، كما أن تقنية G-sync تمنع الكثير من المشاكل المتعلقة بالشاشات مثل الـ Tearing و الـ Ghosting وغيرها وهي أفضل تقنية شاشات يمكنك أن تحصل عليها.

تأتي بعض الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 مزودة بشاشات تعمل بمعدل تحديث إطارات أعلى ومتوافقة مع تقنية G-Sync الرائدة من نفيديا لذا تأكد من أن تحصل على واحد من هذه الأجهزة .

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3- الوزن :

الفكرة كلها من الحصول على جهاز محمول ببطاقة رسومية قوية للألعاب هي تمكنك من الإنتقال والحركة بالجهاز المحمول في مختلف الأماكن لتتمكن من الإستفادة منه أثناء سفرك ولتتمكن من حمله معك أينما ذهبت وهذا هو الأمر الذي ستتمكن من تحقيقه مع الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 والتي تعتمد في تصميمها على نظام Max-q الذي يوفر أعلى أداء من البطاقة في مقابل أخف وزن وإستهلاك طاقة ممكن.

باقي المكونات المختلفة للجهاز المحمول مثل المعالج المركزي والبطارية والذواكر ليس لها تأثير كبير على أداء الألعاب مع جهازك الرسومي .

دليل شراء الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 :

هناك الكثير من الأجهزة التي تأتي مزودة ببطاقات GTX 16 لذا سنقدم لكم اليوم مجموعة من الأجهزة المرشحة من قبلنا لنسهل عليكم الأمر قليلاً.

تأكد دائماً من أن تشتري جهازك المحمول من موزع رسمي معتمد من نفيديا سواءً كان متجراً محلياً أو متجر على الإنترنت لأن هذه المتاجر تزودك بفترة ضمان رسمية معتمدة كما أنك ستتمكن من الحصول على العروض الرسمية المعتمدة من قبل نفيديا والتخفيضات المعتمدة منهم – بالطبع نحن الآن في بداية العودة للمدارس وستجد الكثير من التخفيضات على الأجهزة المحمولة –

إن كنت تبحث عن جهاز بميزانية منخفضة قليلاً فلن تجد أفضل من جهاز Asus TUF Gaming FX 505DT والذي يأتي بسعر 3300 ريال سعودي تقريباً وهو مزود ببطاقة رسومية GTX 1650 بالإضافة إلى معالج AMD Ryzen 7-3750H ويمكنك شراءه من خلال هذا الرابط.

يمكنك أيضاً شراء أخيه الذي يأتي مزوداً ببطاقة GTX 1660ti الرسومية ومساحة تخزين أكبر ونفس المعالج بالاضافة إلى كيبورد مضيئة بسعر 4100 ريال سعودي من خلال هذا الرابط .

ولمحبي أجهزة لينوفو Legion المميزة فلن تجدوا أفضل من جهاز Legion Y540 الجديد الذي يأتي ببطاقة GTX 1660ti بالاضافة إلى معالج Core I7-9750 الجديد من الشركة بسعر 4900 ريال سعودي بتصميمه المميز والفريد من نوعه من خلال هذا الرابط .

يمكنك أيضاً أن تحصل على جهاز HP pavilion 15-dk0012nx المزود ببطاقة GTX 1650 مع قرص صلب بمساحة 128 جيجابايت لتخزين النظام ومعالج Intel Core I7-9750H بسعر 3800 ريال سعودي من خلال هذا الرابط .

أما إن كنت تبحث عن جهاز خفيف الوزن ورشيق ومميز في تصميمه فلن تجد أفضل من MSI PS63 Modern 8SC الذي يأتي مزوداً ببطاقة GTX 1650 مع معالج Core i7-8565U من إنتل بسعر 4800 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هذا الرابط

أو شقيقه الأكبر بالمعالج الأحدث MIS GF63 thin الذي يأتي بمعالج Core I7-9750H بسعر 4400 ريال سعودي من خلال هذا الرابط .