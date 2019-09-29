كيفية معايرة بطارية هاتف اندرويد لمختلف الأجهزة بالتفصيل

بطارية هاتفك المحمول تحتاج الى اهتمام بشكل كبير منك. لا تتعامل مع الأمر ان البطارية مجرد شحن و تفريغ فحسب. البطارية هي مركب كيميائي خاص موجود داخل الهاتف يحتاج الى معاملة حريصة و الى اهتمام. حتى تستطيع الحفاظ على عمر بطاريتك لأكبر فترة ممكنة و حتى تستطيع الحصول على افضل اداء ممكن من بطاريتك. لذلك في هذا الموضوع سنشرح لك كيفية معايرة البطارية الخاصة بهاتفك المحمول على نظام اندرويد

كيف تتأكد انها مشكلة بطارية ؟

في البداية يجب ان تتأكد اذا كانت المشكلة هي مشكلة معايرة من الجهاز و النظام نفسه ام انها مشكلة خاصة بالقطعة نفسها. كيف تتحقق من ذلك؟. اذا كان هاتفك بظهر يمكن ازالته قم بإزالة الظهر و فك البطارية. ثم تحقق من حالتها ان كانت في حالة طبيعية ام هناك انتفاخ بها. يمكنك وضعها بين بطاقتين مستويتيين لتزيد من تأكدك. فإن كان هناك اي شئ غير طبيعي في البطارية فالمشكلة بها نفسها و تحتاج الى تغيير. في حالة ان كان ظهر هاتفك غير قابل للإزالة تأكد بأن الهاتف مستوي. ولا يظهر به اي انبعاجات او تقوسات. التقوس او الإنبعاج يمكن ان يكون بسبب البطارية السيئة و ستحتاج الى تغييرها في هذا الوقت. غير ذلك فإن المشكلة يمكن ان تكون في النظام نفسه. و هذا ما سنقوم بحله في هذا الموضوع

هل ننصح بالمعايرة ؟

اذا كنت متأكداً ان البطارية نفسها بلا مشاكل. و ان المشكلة ستكون من النظام نفسه فإن المعايرة امر مطلوب. لكن تأكد من ان الأمر خاص بالنظام اولاً. لأنه اذا كانت المشكلة في البطارية نفسها لن يمكنك حلها بالمعايرة. و المعايرة تأخذ وقتاً طويلاً غير انها تستهلك من دورات الشحن الخاصة ببطاريتك. فلا يستحسن ان تقوم بمعايرة البطارية كثيراً بل عندما تحتاج اليها فقط. لذلك راجع نفسك جيداً و راجع حالة جهازك قبل الإستمرار بهذا الامر حتى لا تخسر شئ من عمر بطاريتك الخاصة.

ايضاً تحقق ان المشكلة ليست من تحديثات النظام. عند تحديث هاتفك المحمول يمكن ان تظهر لك مشكلة استهلاك في بطاريتك بسبب التحديث. قم بعمل ضبط مصنع للهاتف. و جرب استعماله من جديد حتى تتأكد ان المشكلة ليست من قرائات البطارية. فاذا قمت بعمل ضبط المصنع و لم تحل مشكلتك يمكنك استكمال قرائة الموضوع لتتعلم عن المعايرة اكثر

Advertisements

ماذا تعني معايرة بطارية الهاتف ؟

نظام Android لديه نظام لتسجيل كل ما يدور على هاتفك المحمول. و هناك جزء خاص بالنظام لمتابعة البطارية و ادائها و حالتها. سعتها القصوى و نسبة الشحن و حالتها في كل شئ. لكن كأي نظام في العالم يمكن ان يخطئ هذا النظام. و هذا ما يمكن ان يسبب قرائات خاطئة في النظام الخاص بهاتفك. و يسبب في مشاكل البطارية. كأن تظهر لك نسبة الشحن 0%. فيتوقف الهاتف عن العمل فجأة بدون ان تكون البطارية فارغة. و هكذا. المعايرة هدفها الأساسي هو اعادة ضبط لقرائات الهاتف. اعادة القرائات هذه ستقوم باعادة ضبط هاتفك من جديد ليقرأ البطارية بشكل صحيح. فتعود نسبة 0% هي النسبة الحقيقية لشحن البطارية.

خرافات عن البطاريات

في البداية فإن البطارية ليس لها ذاكرة. اي انها لا تسجل اي بيانات او معلومات. ليس كما يقول الكثير من الناس ان البطارية تسجل كل شئ. البطارية لا تسجل شيئاً. نفس هذه الخرافة تطلق على ملف batterystats.bin هذا الملف الذي يُقال عنه انك اذا قمت بمسحه فستتم معايرة بطارية هاتفك المحمول بشكل سحري و سينتهي كل شئ. الحقيقة في الأمر ان هذا الملف يسجل ما يستهلك بطاريتك. من تطبيقات و كل شئ. و هذا الملف يتم كتابته من جديد عندما تصل نسبة الشحن الى 80%. اي انك اذا قمت بمسحه فإنه لن يؤثر على اي شئ من اساسه.

كيفية معايرة بطارية هاتفك المحمول ؟

بدون Root

العملية التالية هي عملية تفريغ و شحن للبطارية. و هي اسهل الطرق. لكن تذكر بأنه هناك خطر على البطارية بسبب هذا الأمر. لذلك فإنه من غير المستحسن اعادة تجربة هذا الأمر. الخطر الناتج عن البطارية يمكن ان يقلل من عمرها الإفتراضي اكثر. لكن ان كانت في كل حال تحتاج الى ضبط قرائاتها على النظام فلا ضرر من المحاولة.

الخطوات

قم بتفريغ الهاتف كلية حتى يتوقف الهاتف عن العمل قم بإعادة تشغيل الهاتف و تركه حتى يتوقف تلقائياً كرر العملية اكثر من مرة حتى لا يعمل الهاتف مجدداً وصل الهاتف بالشاحن حتى يصل الى 100% بدون ان تقترب منه قم بفصل الشاحن و تشغيل الهاتف عادة ستجد الجهاز بنسبة شحن اقل من 100% فقم بتوصيله بالشاحن حتى 100% قم بإعادة تشغيل الهاتف مجدداً و انظر نسبة الشحن اذا كانت النسبة اقل من 100% بشكل كبير نسبياً قم بتركيبه في الشاحن حتى 100% كرر العملية السابقة حتى يفتح الهاتف و نسبته اقرب ما يمكن الى 100% قم باستعمال الهاتف حتى يفرغ شحنه من جديد قم بشحن الهاتف بدون مقاطعة حتى 100% و هو مغلق من جديد هكذا تمت معايرة البطارية الخاصة بهاتفك المحمول

في حالة وجود صلاحيات Root

في حالة وجود صلاحيات الـRoot يمكنك معايرة البطارية بكل سهولة. لا تحتاج الى اعادة شحن و تفريغ اكثر من مرة. كل ما تحتاجه هو ان تقوم بشحن هاتفك حتى تسبة 100% من الشحن. و من ثم تقوم بإستعمال تطبيق خاص بمعايرة البطارية ليقوم بإعادة كتابة بيانات البطارية بشكل صحيح. و من ثم تفريغ البطارية الخاصة بك و شحنها بدون تشغيل الهاتف. هذا من شانه كتابة بيانات البطارية من جديد. التطبيق الذي يمكن ان يساعدك على ذلك هو تطبيق Root Essentials و هو تطبيق مجاني متوفر على Google play Store