شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسنجر و واتس آب وغيرهما.. 14 تطبيق يسيطر بهم فيس بوك على حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد فيس بوك الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية فى العالم، حيث يتخطى عدد مستخدميها حوالى 2.38 مليار مستخدم، فيما يتجاوز عدد موظفيها حوالى 37 ألف موظف، فضلا عن امتلاكها لعدد كبير من التطبيقات المرتبطة بها، والتى تصب فى النهاية فى صالح الشبكة الاجتماعية، وفيما يلى نعرض جميع التطبيقات التى يمتلكها فيس بوك، وما يقوم به كل منها كما يلى:

- تطبيق Facebook

يعتبر التطبيق الرئيسى للشبكة، والذى يمكن من خلاله للمستخدمين التفاعل مع المنصة والأصدقاء، ورؤية الإشعارات ومشاهدة مقاطع الفيديو وغيرها من الأنشطة العادية عبر فيس بوك.

- تطبيق Facebook Lite

يقوم بنفس الدور السابق تماما، إلا أنه يعد النسخة المخففة من التطبيق، حيث يصلح للهواتف منخفضة المواصفات، أو فى المناطق ذات الإنترنت البطيء، حيث يعمل على المحافظة على استهلاك أقل لبيانات الهاتف.

- تطبيق Facebook Messenger

هو تطبيق الدردشة الرئيسى من فيس بوك، ويعمل مع التطبيق الرئيسى للمنصة، ويتيح للمستخدمين إرسال الرسائل والصور والإيموجى والفيديوهات، وإجراء المكالمات الجماعية والصوتية ومحادثات الفيديو، كما يمتلك خاصية Chat Heads، التى تتيح تشغيله إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى.

- تطبيق Messenger Lite

هو النسخة الخفيفة من التطبيق السابق، والذى تم تصميمه للعمل على الهواتف الأقل فى العتاد مع عدد أقل من الخصائص واستهلاك أقل لبيانات الهاتف، ويتيح نفس خصائص التطبيق السابق، إلا فى عدد قليل فقط من المميزات التى قد لا تكون موجودة به.

- تطبيق Messenger Kids

هو تطبيق دردشة موجه للأطفال بشكل أساسى، حيث تم تصميمه لتوفير الرقابة من الآباء على أطفالهم، وذلك لحمايتهم من التحدث مع الأشخاص الذين لا يعرفونهم، ومثله مثل التطبيقات السابقة يتيح كافة خدمات الدردشة ومميزاتها.

- تطبيق Facebook Pages Manager

هو تطبيق مدير صفحات فيس بوك، حيث يتيح لمديري الصفحات التفاعل مع المتابعين بشكل أفضل، ومشاهدة إشعارات الصفحة، والرد على الرسائل الخاصة بالصفحة، بالإضافة لمشاهدة الإحصائيات التي تخص الصفحة وتفاعل المتابعين مع المنشورات.

- تطبيق Facebook Ads Manager

وفر فيس بوك هذا التطبيق للسماح للمستخدمين بإدارة الإعلانات في فيس بوك، فهو تطبيق محدد للاستخدامات التجارية، ويتيح لأي مستخدم متابعة نفقاته على الإعلانات وتحسين نتائجه والوصول إلى التحليلات اللازمة للبيانات وذلك لتحسين أداء الإعلانات، كما أنه يتيح تعديل الإعلانات وإنشاء أخرى جديدة.

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- تطبيق Facebook Analytics

يعتبر هذا التطبيق مسؤول عن عرض تحليلات البيانات والمعلومات، ويمكن من خلاله استعراض مجموعة كبيرة من الإحصائيات التى لا توفرها التطبيقات الأخرى، كما أنه يتيح لك إنشاء قوالب مختلفة لهذه التحليلات والبيانات، حيث أنه تطبيق للبيانات والمعلومات فقط ولا يتيح إدارة الصفحات والإعلانات بشكل مباشر.

- تطبيق Facebook Local

يعد بمثابة دليل محلى للمستخدمين عن أحداث الفعاليات القريبة من المستخدم أو المطاعم ونقاط التجمع والأماكن الشعبية، كما أنه يوفر توصيات للمطاعم والخدمات الترفيهية فى المناطق القريبة من المستخدمين، فضلا عن بعض الأدلة المحلية التى ينشئها المستخدمين من حولك.

- تطبيق Workplace by Facebook

يتيح التواصل لأعضاء فريق العمل الواحد وإتاحة مساحة شخصية لهم على فيس بوك، كما يتيح بعض المميزات الأخرى كالمحادثات النصية والمكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو وتبادل الملفات والبيانات وغيرها الكثير.

- تطبيق Portal from Facebook

يعد Portal عبارة عن جهاز يوفر اتصالات الفيديو، وقد أطلقه فيس بوك مع دمجه بمساعد Alexa الصوتي من أمازون، وهذا التطبيق هو مجرد أداة للتحكم فى هذا الجهاز، فإذا لم يكن لديك هذا الجهاز، لن يكون لهذا التطبيق أى فائدة بالنسبة لك.

- تطبيق Study from Facebook

هو تطبيق حصري للاستخدام من قبل المشاركين في برنامج التعلم الذكي من فيس بوك، حيث يطلب التطبيق منهم الإجابة عن بعض الأسئلة وتتبع استخدامهم من أجل أبحاث السوق التي تجريها شركة فيس بوك، فهو يجمع بيانات مستخدميه مثل التطبيقات الموجودة على هواتفهم ومعدلات استخدامها، بالإضافة إلى جمع بعض البيانات الأخرى كالموقع الجغرافي والاهتمامات الشخصية وغيرها من المعلومات.

- انستجرام:

هو أحد التطبيقات الشهيرة المملوكة لفيس بوك ويتيح مشاركة ونشر الصور والقصص عبر الخدمة.

- واتس آب

تطبيق مملوك لفيس بوك أيضا، وهو أحد أشهر خدمات التراسل الفوري بين المستخدمين، والذي يقوم ببعض الأمور المشابهة لتطبيق ماسنجر.