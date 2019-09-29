مواصفات وسعر هاتف Nokia-8.2.. الأفضل في تاريخ الشركة الفنلندية

كتب: ضياء السقا

من المنتظر أن تطلق شركة "نوكيا" الفنلندية، أفضل هاتف ذكي في تاريخها، قبل نهاية العام الحالي.

وكشفت تقارير أن نوكيا تستعد لإطلاق هاتفها الخرافي الجديد " Nokia-8.2 " والذي سيصبح أفضل هاتف ذكي أطلقته الشركة حتى اليوم.

موصفات الهاتف

سيمتاز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+20+13) ميغابكسل، ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، وكاميرا أمامية مخفية داخل هيكله مثبتة على قاعدة متحركة، تخرج من داخل الهيكل عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

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كما سيتمتع بشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض عالية، تملأ مساحة واجهته الأمامية بالكامل.

وسيزود بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 10/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

سعره

من المنتظر بأن يعرض الهاتف في الأسواق قبل نهاية العام الحالي وبسعر قد يصل إلى 600 دولار أمريكي، أي ما يقارب 10 آلف جنيه مصري.