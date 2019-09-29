تطبيق أتلوها صح العالمي لتصحيح تلاوة القرآن الكريم يسجل اهتمامًا بالغًا في أكثر…

سجّل تطبيق “أتلوها صح” العالمي لتصحيح تلاوة القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا في أكثر من 120 دولة حول العالم، وهو مشروع عالمي فريد لتصحيح تلاوة القرآن الكريم صوتيًا يعمل على الويب ومنصات أندرويد Android و آي أو إس iOS، ويتضمن صفحات المصحف الشريف، وتلاوة تعليمية للقرآن الكريم لعدة مقرئين (منها تلاوة بترديد الأطفال)، وواحد من مشاريع جمعية “خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا للقائمين على المشروع فإنه استقطب إلى يومنا هذا أكثر من 500 معلمًا، وأكثر من 669 ألف طالب، وأكثر من 900 ألف تلاوة تم الرد عليها، ووسجل انتشارًا في أكثر من 120 دولة حول العالم.

ويقدم تطبيق “أتلوها صح” خدمات تصحيح تلاوة القرآن الكريم لكافة شرائح المجتمع، وعلى نطاق العالم بطريقة التعليم غير المتزامن؛ وذلك من خلال تسجيل التلاوة مباشرة، أو الحصول على عضوية، ومن ثم إرسالها إلى المعلمين المتخصصين الذين يقومون بتصحيح التلاوة صوتياً وتقييمها، وتحديد مواطن الخطأ، وتحديد مستوى التجويد وتوجيه المستفيد حسب مستواه إلى مشاهدة فيديو إثرائي بلغته يشرح له الأحكام التجويدية التي يحتاج تعلمها.

وبحسب القائمين على المشروع فإن تطبيق “أتلوها صح” يناسب مختلف الفئات العمرية ويتوفر بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأردية. ويتوفر التطبيق عبر مختلف المنصات بما فيها الويب ومنصتي أندرويد وآي أو إس، ويتضمن صفحات المصحف الشريف وتلاوات تعليمية لعدد من القراء بروايتي حفص وورش.

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ويتميز التطبيق بإمكانات متقدمة ومزايا رائعة بما فيها:

قدرته على محاكاة التعليم في الحلقات

وإمكانية إعادة إرسال التلاوة وحفظها

وإضافة تلاوة معلم

وإضافة نطاق الآيات

والترديد مع القارئ

وجود قسم خاص بالنساء لعرض تلاواتهن على معلمات متخصصات

وإمكانية إنشاء مجموعات مجموعات تنافسية مع أبناءك أو زملائك أو طلابك

وسماع آخر تلاواتهم والاطلاع على مدى تقدمهم وإظهار نسبة ما قرأه كل منهم

وأينما كنت وفي أي مكان في العالم يمكنك الآن تنزيل تطبيق “أتلوها صح” على أجهزة أندرويد و آي أو إس أو الويب وتسجيل تلاوتك وإرسالها للمعلمين لتصحيحها، وتحديد مواطن الخطأ، وتقييمها بنجوم تبين مستواك في التلاوة، علما أن هنالك ثلاثة مستويات: المبتدئين، والمتوسطين، والمتقدمين.