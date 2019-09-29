شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي Mate 30 Pro يحصل على أعلى تقييم 121 نقطة فى اختبارات DXOMARK العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق على جميع الهواتف الرائدة

كاميرا SuperSensing Cine حصلت على المركز الأول بتحقيق أعلي نتائج الأداء في اختبارات DXOMARK

أعلنت هواوي عن حصول هاتفها HUAWEI Mate 30 Pro علي أعلي التقييمات في اختبارات منصة DXOMARK العالمية، حيث أن الهاتف أصبح متصدر الهواتف الرائدة في التصوير الفوتوغرافي نظراً لكاميرا SuperSensing Cine المزودة في الهاتف التي حصلت على 121 نقطة بفارق أربعة نقاط عن الهاتف الذي احتل المركز الثاني بمجموع 117 نقطة، كما أن الصور التي تم التقاطها بالهاتف حققت أعلي نتيجة في تقييم الصور ببلوغها 131 نقطة. بتحقيق هذه النتائج القياسية، حصل HUAWEI Mate 30 Pro على لقب الملك الجديد في التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية، مما إنه سيصعب الأمر كثيرا على المنافسة.

تختبر منصة DXOMARK نظام الكاميرات المزود في الهواتف الذكية المتطورة، حيث تقييم جودة الصور وأعلنت أن كاميرات SuperSensing وCine المبتكرة في HUAWEI Mate 30 Pro حصلت على المركز الأول في اختبارات منصة DXOMARK للكاميرات. بتحقيق المركز الأول، عززت هواوي علامتها التجارية بالأسواق العالمية وحصل HUAWEI Mate 30 Pro على لقب ملك الهواتف الذكية في التصوير الفوتوغرافي.

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علقت منصة DXOMARK، "بتحقيق مجموع نقاط بلغ 121 نقطة في اختبار DXOMARK للكاميرات الهواتف الذكية، يأتي HUAWEI Mate 30 Pro في المركز الأول في تصنيفنا لكاميرات الهواتف الذكية. وحققت كاميرات الهاتف نتيجة قياسية للصور بلغت 131 نقطة متفوقة بخمسة نقاط عن سابقتها من كاميرات الهواتف الذكية."

يتميز HUAWEI Mate 30 Pro بنظام كاميرا هو الأعلى تطوراً وابتكاراً في صناعة الهواتف الذكية المتطورة، حيث يتضمن نظام الكاميرات علي كاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا Cine بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل. وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد. يتألف نظام SuperSensing من كاميرتين رئيستين قادرين على التقاط صور رائعة لتشمل صور فائقة العرض بخاصية التصوير الليلي وبخاصية HDR+ وصور بورتريه مع تأثيرات Bokeh احترافية.

الجدير بالذكر، أن هواوي أعادت ابتكار قدرات التصوير في الهواتف الذكية بإطلاقها HUAWEI Mate 30 Series في شهر سبتمبر، مما جعل المستهلكين يعيدوا التفكير في قدرات هواتفهم الذكية.