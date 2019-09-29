شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: بدء اختبار مركبة إرسال البشر للمريخ فى غضون شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شركة "سبيس إكس" للفضاء، النقاب عن مركبة فضائية صممت لنقل طاقم وشحنات إلى القمر أو المريخ أو أى مكان آخر فى النظام الشمسى، والعودة والهبوط على الأرض بشكل عمودى.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى أمس السبت، فى كلمة على الهواء مباشرة من مكان انطلاق المركبة بالقرب من الطرف الجنوبى لتكساس، إنه من المتوقع أن تقلع المركبة "ستار شيب" للمرة الأولى فى غضون نحو شهر أو شهرين وتصل إلى 65000 قدم (19800 متر) قبل العودة مرة أخرى إلى الأرض.

وأوضح ماسك أنه من الضرورى أن تكون هناك إمكانية لإعادة استخدام المركبة، ومن المهم اتخاذ خطوات لتوسيع الوعى خارج كوكبنا.

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وتابع حشد من الناس ماسك وهو يتحدث من أمام المركبة الفضائية الضخمة، التى لها واجهة معدنية عاكسة.

وذكر ماسك أن أمس كان يصادف الذكرى الحادية عشرة لوصول مركبة سبيس إكس إلى مدارها للمرة الأولى.