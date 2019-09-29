تكنولوجيا: باحثون يحذرون: هاكرز يستغلون شريحة الاتصال sim لتتبع المستخدمين عن بعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الباحثين فى مجال الأمن عن استغلال بعض الهاكرز لثغرة بشرائح الاتصال sim لتتبع أجهزة المستخدمين عن بعد، من خلال الاستعانة ببعض التطبيقات الخبيثة.
ووفقا لموقع Zdnet الأمريكى، هذا الهجوم الجديد، الذى أطلق عليه WIBattack، مماثل لـ Simjacker، وهو الهجوم الذى تم الكشف عنه فى بداية الشهر من قبل شركة AdaptiveMobile الأمنية.
يعمل هذا الهجوم الجديد بنفس الطريقة، إذ يعطى الهاكرز حق الوصول إلى أوامر مماثلة، باستثناء أنه يستهدف تطبيقات مختلفة تعمل على بطاقات SIM، بالإضافة إلى قدرته على توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب مخادعة وتحصيل رسوم المكالمات على الأرقام الهاتفية.
وحتى الآن ليس من المؤكد عدد الأشخاص المتضررين، لكن تحذر الشركة الأمنية من أن "مئات الملايين" من الهواتف المزودة ببطاقات SIM قد تكون فى خطر.
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