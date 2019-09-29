إحصائية جديدة توضح مبيعات الأجهزة المنزلية (PS4-Xbox-Switch) بحسب كل دولة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم نشر إحصائية جديدة من CESA توضح مبيعات الأجهزة المنزلية الحالية: Playstation 4 و Xbox One و Nintendo Switch. هذه الإحصائية تستند على بيانات من وكالات متعددة مثل Media Create في اليابان و NPD في أمريكا و GfK في أوروبا، و من الجدير بالذكر أنها تتحلى بالدقة لأمريكا و اليابان، إلا أنها تستخدم أرقاماً مقربة للأعلى للدول الأخرى.

تم طرح البلايستيشن4 و الإكس بوكس ون في نوفمبر 2013، و خلال هذه الفترة الزمنية تمكن البلايستيشن4 الذي تجاوزت مبيعاته 100 مليون وحدة عالمياً من بيع أكثر من 28 مليون وحدة في السوق الأمريكي حتى نهاية 2018، و أكثر من 7.7 مليون جهاز في اليابان، و أكثر من 7 مليون جهاز في ألمانيا، و أكثر من 6.4 مليون جهاز في بريطانيا. على صعيد آخر، باع الإكس بوكس أكثر من 24 مليون وحدة في السوق الأمريكي، إلا أن مبيعاته لم تكن بنفس القوة في الأسواق الأوروبية، حيث حقق 4.8 مليون وحدة في بريطانيا، و 1.6 مليون وحدة في كندا و ألمانيا.

أما الننتندو سويتش فقد تم طرحه في الأسواق في مارس 2017، و منذ ذلك الحين فقد تمكن من بيع أكثر من 10 مليون وحدة في السوق الأمريكي، و أكثر من 6.8 مليون وحدة في اليابان (الجهاز تجاوز 9 مليون وحدة في اليابان هذا الأسبوع، إلا أن الإحصائية كما أسلفنا الذكر حتى نهاية 2018)، و 2 مليون وحدة في فرنسا، و 1.5 مليون وحدة في بريطانيا.