واجهة شاومي الجديدة MIUI 11.. إليك أبرز الميزات والأجهزة التي ستحصل عليها 

أعلنت شركة (شاومي) Xiaomi خلال الأسبوع الماضي عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم MIUI 11، التي تعتمد على نظام التشغيل (أندرويد 10) Android 10 مع ميزات وتحسينات جديدة، وذلك خلال حدث تقديم هاتف (Mi Mix Alpha) الذي أُقيم في شنغهاي.

تدعم واجهة المستخدم الجديدة MIUI 11 العديد من الميزات الجديدة أبرزها: خط جديد يُسمى (Milan Pro) يتميز بتقنية ديناميكية لتحديد حجم النص، وتأثيرات الصوت الديناميكية، و(الوضع المظلم) Dark Mode، وميزة (الشاشة التي تعمل دائمًا) Always-on display، وميزات جديدة لمجموعة تطبيقات العمل (Mi Work)، و(Mi Go).

أعلنت شاومي أيضًا عن قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث MIUI 11، كما تتوافر النسخة التجريبية المفتوحة من يوم الجمعة الماضي 27 سبتمبر، بينما ستُطرح النسخة النهائية في منتصف شهر أكتوبر القادم على ثلاث دفعات لمجموعات مختلفة من أجهزة Xiaomi.

إليك قائمة الأجهزة التي ستحصل على واجهة شاومي الجديدة MIUI 11، وأهم الميزات الجديدة لهذه الواجهة:

المرحلة الأولى في منتصف شهر أكتوبر القادم، حيث سيصل الإصدار النهائي من واجهة MIUI 11 إلى الهواتف التالية:

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Mi 8 SE

Mi Max 3

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

المرحلة الثانية في نهاية شهر أكتوبر، حيث سيصل الإصدار النهائي للواجهة الجديدة إلى الهواتف التالية:

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Mi 9 Pro 5G

Mi CC9

Mi CC9 Meitu Custom Edition

Mi CC9e

Mi Mix 2

Mi Note 3

Mi 6

Mi 6X

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi S2

المرحلة الثالثة في بداية شهر نوفمبر، وفيها سيصل الإصدار النهائي من الواجهة الجديدة للهواتف التالية:

Mi Mix

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5X

Mi 5C

Mi Note 2

Mi Play

Mi Max 2

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi 5 Plus

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi 4X

Redmi Note 5A

إليك أهم ميزات واجهة MIUI 11 الجديدة من شامي:

1- تصميم جديد أكثر جاذبية:

في واجهة MIUI 11؛ تعتمد شاومي على شعار زيادة الإنتاجية، ولذلك يأتي الإصدار الجديد من الواجهة بتصميم مميز، مع أدوات تحكم تفاعلية مصممة للمس، وتحسين استخدام الألوان، بالإضافة إلى تحسين عناصر التحكم عبر الإيماءات، مما يجعل تفاعلك مع هاتفك سهلًا، وأكثر انتاجية.

2- الخطوط، والمؤثرات الصوتية الديناميكية:

من أجل تحقيق زيادة الإنتاجية أثناء استخدام هاتفك، قامت شاومي بتوظيف ميزات جديدة تساعد على إبراز المحتوى وسهولة التعامل معه، لذلك طورت خط جديد يُسمى (Milan Pro) يتميز بتقنية ديناميكية لتحديد حجم النص دون الكثير من الخطوات، حيث يمكن للمستخدمين ضبط حجم النص استنادًا إلى مستوى المحتوى وأفضلية الخط الغامق Bold Text، لجعل تجربة القراءة أكثر إمتاعًا.

بالإضافة إلى ذلك تدعم الواجهة أيضًا مؤثرات صوتية ديناميكية تحاكي الأصوات المحيطة من الطبيعة.

3- ميزات جديدة في مجموعة تطبيقات العمل:

توفر واجهة MIUI 11 أداة قوية وموثوقة لعملك وحياتك، حيث توفر مجموعة (Mi Work) مشاركة الملفات، ونقل المستندات الكبيرة بين أجهزة متعددة، وشاشة العرض الذكية، بالإضافة إلى دعم ميزة الطباعة اللاسلكية.

ويتضمن تطبيق (Mi Go) مساعد السفر الذكي، ووضع توفير الطاقة الفائقة الذي يسمح بتشغيل الجهاز في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة مع نسبة 5% فقط من البطارية.