شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تقنية لمساعدة الروبوتات الشبيهة بالحيوانات على التحرك بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطور الباحثون فى جامعة فرجينيا للتكنولوجيا مجموعة من الخوارزميات وأجهزة الاستشعار التى تساعد الروبوتات الشبيهه بالحيوانات على التحرك بسهولة وسلاسة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يحاكى النظام سلوك الفقاريات، التى يتحكم توازنها إلى حد كبير من الخلايا العصبية المتذبذبة فى الحبل الشوكى، باستخدام مزيج من أجهزة استشعار مشفرة لقراءة تحركات للمفاصل ووحدات قياس لرصد اتجاه الجسم بالنسبة للأرض، لتطوير روبوتات يمكنها المشى والجرى والهرولة بسرعة أكبر من المعتاد فى النهاية.

وسيتم دعم الروبوتات أيضا بالكاميرات وتكنولوجيا LiDAR للاستشعار عن بعد لمساعدتها على تجنب التصادم، وهو الأمر الذى لا يتطلب تغييرات جذرية للروبوتات نفسها.

وأثبتت التجارب الأولية نجاح هذا النظام، ولكن هناك الكثير من العمل المتبقى قبل رؤية الروبوتات خارج المختبر، إذ أكد الأستاذ المساعد والباحث الرئيسى كافيل حامد أن الأمر لا يقتصر فقط على جعل الخوارزميات أكثر فاعلية، وعلى هذا النحو، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يكون هناك روبوت شبيه بالحيوانات الأليفة يتحرك بنفس السلاسة.